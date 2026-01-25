El Benfica de Mourinho reacciona tras su lío con los ultras: goleada antes de recibir al Madrid

El Benfica de José Mourinho necesitará apurar sus opciones de clasificarse a la repesca de la UEFA Champions League ante el Real Madrid este miércoles en el Estadio da Luz.

Tras una semana complicada, con protestas de grupos ultras en el Benfica Campus de Seixal para exigir explicaciones a los responsables deportivos del equipo, las águilas cogieron un poco de aire este domingo goleando por 4 goles a 0 al Estrela de Amadora con Vangelis Pavlidis como gran protagonista gracias a un doblete.

El conjunto lisboeta, con pocas rotaciones debido a la presión de los 200 aficionados que irrumpieron en la Ciudad Deportiva, tuvo que esperar hasta el tramo final de la primera parte para abrir el marcador. Pavlidis rompió el equilibrio en el minuto 42 con un cabezazo tras un saque de esquina ejecutado por Sidny Lopes Cabral.

El jugador del Benfica Vangelis Pavlidis durante el partido de la Liga Portuguesa que han jugado SL Benfica y Estrela da Amadora, en Lisboa, Portugal / MIGUEL A. LOPES / EFE

Tras el descanso, el dominio del Benfica se tradujo rápidamente en goles. El delantero griego amplió la ventaja desde el punto de penalti en el minuto 55. Apenas tres minutos después, Lopes Cabral anotó el tercero, y Anísio Cabral cerró el marcador en el minuto 84, nuevamente de cabeza.

Con este resultado, el Benfica consolida la tercera posición de la tabla con 45 puntos, situándose a tres del Sporting y a siete del Oporto, líder con 52 puntos y pendiente de su encuentro de este lunes ante el Gil Vicente.

Noticias relacionadas

En la Liga de Campeones, el Benfica tiene que ganar y esperar los resultados de varios rivales si quiere 'colarse' entre los 24 primeros. Delante, un Real Madrid que también necesita la victoria para no ver peligrar su clasificación en el top-8. Un duelo con morbo que verá la vuelta del luso al Santiago Bernabéu.