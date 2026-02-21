PORTUGAL
El Benfica gana sin Prestianni antes de viajar a Madrid
El equipo de Mourinho consiguió una cómoda victoria por 3 a 0 ante el AVS
EFE
El Benfica logró este sábado una victoria cómoda en casa 3-0 contra el AVS, colista que solo cuenta con una victoria en lo que va de campeonato, que lo ayudó a olvidar el mal trago de esta semana en la Liga de Campeones frente al Real Madrid antes de volver a enfrentarse a los blancos en la capital de España.
El primer tanto lo firmó Alexander Bah, que regresó al terreno de juego con los encarnados tras un año alejado por una lesión. En el minuto 11, el danés abrió el marcador después de un remate que Pavlidis no logró encajar.
Ya en el minuto 30, el argentino Enzo Barrenechea anotó el segundo, con el que se estrenó en la competición lusa.
Y antes de que acabara la primer aparte, las 'águilas' tuvieron tiempo de ampliar su ventaja y Rafa Silva anotó tras una asistencia de Sidny Cabral.
El Benfica jugó este sábado en su estadio unos días después del encuentro que lo enfrentó al Real Madrid en la Liga de Campeones y que lo ha tenido esta semana en el ojo del huracán tras el supuesto incidente racista entre Vini Jr. y Gianluca Prestianni.
Sobre el césped este sábado no estuvo por acumulación de tarjetas el extremo argentino Prestianni, que se convirtió el pasado martes en el foco mediático del encuentro de ida contra el Real Madrid, al ser acusado de insultos racistas hacia el delantero brasileño Vinicius, por lo que el encuentro, por aplicación del protocolo antirracismo de la UEFA, estuvo parado durante 8 minutos, mientras el colegiado investigaba lo ocurrido.
Quien sí estuvo fue el internacional colombiano Richard Ríos, que se ha reincorporado al equipo tras una lesión que lo mantuvo alejado un mes.
El Benfica acumula 55 puntos y es tercero en Liga a cuatro puntos del líder, el Oporto, que todavía no ha disputado su partido correspondiente a esta jornada.
