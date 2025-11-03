Ben Yedder será juzgado por violación

Wissam Ben Yedder será juzgado junto a su hermano Sabri por violación e intento de violación y de agresión sexual después de que este lunes se dictara un auto de procesamiento en su contra. El internacional francés deberá rendir cuentas con la justicia por unos hechos que sucedieron en 2023, cuando él y su hermano fueron denunciados por dos jóvenes de violación en un apartamento alquilado cerca de Mónaco después de haberse conocido en una fiesta.

Los dos acusados todavía pueden recurrir su decisión de ser juzgados tras recibir la noticia de su procesamiento por la justicia. Ambos niegan haber cometido cualquier acto de violación o agresión sexual, como hicieron en 2024 cuando fueron condenados a dos años de prisión condicional por el Tribunal Penal de Niza. Presentaron un recurso y una sentencia terminó dictaminando su libertad provisional tras el depósito de una fianza de 9.000 euros.

Un nuevo lío extradeportivo

No es el primer lío judicial de Ben Yedder, que ya fue condenado a una multa de 90.000 por violencia psicológica contra su esposa. También tuvo problemas fiscales en España, donde tuvo que pagar una multa de casi 134.000 euros por fraude fiscal.

Ben Yedder, exjugador del Sevilla entre 2016 y 2019, llegó procedente del Toulouse y marcó 60 goles en liga. Su último equipo en Europa fue el Mónaco, con quien a final de la temporada 2023-2024 decidió no prolongar su contrato. Se trasladó entonces a Irán para relanzar su carrera en el Sepahan, antes de recalar en el Sakaryaspor, de la segunda división turca.