Belotti, una amenaza (sorpresa) para el Barça

Trámite (engañoso) para un Benfica que desde el sorteo de los octavos de final de la Champions League celebrado el viernes en Nyon tenía marcado en rojo en el calendario ese próximo miércoles 5 de marzo (21:00h). El Boavista, colista de la Primeira Liga, visitaba el Estádio da Luz con (remota) posibilidad de rascar, como mínimo, un punto contra un equipo que tenía ante sí la oportunidad de dormir líder a la espera, eso sí, de lo que hiciera el Sporting CP contra AVS Futebol SAD el domingo. El Benfica, sin embargo, tenía claro que no podía fallar, ya se encargó Andrea Belotti de que así fuera, ayudado por Pavlidis y Kökcü en la segunda mitad (3-0).

Inevitable que venga a la mente ese 'loco' (no tiene otro nombre) 4-5 en el Estádio Da Luz. El hat-trick de un protagonista tan inesperado como Pavlidis, el testarazo de Eric Garcia, el doblete de un Raphinha imperial - gol random y otro decisivo sobre la bocina -... Ahora ya no se puede fallar, y sabe el Benfica que no será para nada sencillo 'cargarse' a un Barça que se encuentra en un estado de forma extraordinario.

Belotti, arma 'secreta' de Bruno Lage ante el Barça / X

Para ello, no les quedaba otra que mostrar la mejor de sus caras ante el Boavista e ir acumulando buenas sensaciones de cara a ese 5 de marzo. Bruno Lage agitó algo el avispero e introdujo algún que otro cambio en su esquema, apostando por una línea defensiva formada por tres centrales - Álvaro Carreras incluido - y dando descanso a dos intocables: Aktürkoğlu y Pavlidis. Di María, con molestias musculares, no está a disposición del técnico luso y el griego, 'verdugo' del Barça, había dado un gran paso adelante.

Pavlidis 'mojó' ante el Boavista y ya suma 10 goles en los últimos nueve partidos / @SLBenfica

ARMA 'SECRETA' DE BRUNO LAGE

En este caso, sin embargo, ocuparía esa demarcación del '9' un Andrea Belotti que llegó prestado del Como 1907 en este mercado invernal, y que llegaba a Lisboa con la intención de aportar su veteranía y ese olfato goleador que tantas alegrías había brindado al Torino. Para ello había venido, para marcar goles como el que le endosaría al Boavista, de delantero puro y duro, estando en el lugar y tiempo adecuados.

Y tras una primera mitad en la que poco sucedería más allá de ese tanto y de un dominio plácido de las 'águilas', saltaría Pavlidis al césped para poner tierra de por medio. Relevó al italiano en el 68' y en el 70' ya estaba celebrando un gol que le 'regaló' un Aktürkoğlu que también acababa de ingresar al partido. La 'guinda' la puso Kökcü desde los once metros.