Bellingham se enfada tras ser sustituido y Tuchel responde: "El comportamiento es clave"

Sigue el lío con Jude Bellingham en Inglaterra. El centrocampista del Real Madrid protagonizó una de las acciones más polémicas de la jornada internacional tras mostrar su malestar cuando Thomas Tuchel, seleccionador inglés, decidió sacarlo del terreno de juego. A pesar de la victoria de su equipo, a Jude no le sentó nada bien tener que abandonar el verde antes de tiempo, algo que su entrenador no pasó por alto en rueda de prensa.

El mediapunta volvió al once titular de Inglaterra tras unos últimos partidos donde parecía haber perdido su condición de indiscutible para Tuchel. Las lesiones del jugador del Real Madrid, así como su no tan alto rendimiento estos últimos meses, había dado la oportunidad a otros compañeros de dar un paso adelante en el equipo, algo que habían aprovechado poniendo en entredicho la titularidad del '10' de Inglaterra.

Un gesto que no gustó a Tuchel

Su regreso al once inicial llegó con una buena actuación del mediapunta, que disputó 84' minutos del partido contra Albania a un alto nivel. Sin embargo, a falta de seis minutos para el final y con el madridista con tarjeta amarilla, Thomas Tuchel decidió mandar al banquillo a su futbolista para evitar una segunda tarjeta en los instantes finales. Ese gesto no gustó a Bellingham, que se marchó del verde haciendo gestos y levantando los brazos en señal de molestia por la decisión.

Tuchel no pudo evitar la pregunta en rueda de prensa, donde confesó estar sorprendido por la respuesta de su jugador: "No le gustó, pero a nadie le gusta. Así son las cosas”, expresó. "Esa es la decisión y tiene que aceptarla. Su compañero está esperando al margen, así que hay que aceptarla, respetarla y seguir adelante”, explicó el alemán.

“Tengo que revisarlo. Vi que no estaba contento. Hasta cierto punto, si tienes jugadores como Jude, tan competitivos, nunca les gustará, pero mantengo mi palabra", continuó Thomas. “Se trata de estándares, de nivel, y de compromiso y respeto mutuo. Así que alguien está esperando y no cambiaremos nuestra decisión porque alguien esté agitando los brazos. No quiero darle más importancia, pero mantengo mi palabra: el comportamiento es clave y hay que respetar a los compañeros que entran". Unas declaraciones que abren la herida de Bellingham en Inglaterra, que parece haber perdido su condición como titular indiscutible y que, por si fuera poco, tendrá a su entrenador analizando sus movimientos con lupa de ahora en adelante.