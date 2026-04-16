Beckham calma las aguas tras la salida de Mascherano: "Tenemos que seguir adelante"

No es un momento fácil en el Inter Miami. Javier Mascherano, entrenador del club hasta esta semana, ha sido una pieza clave en el reciente éxito del equipo. El entrenador argentino, campeón de la MLS Cup la pasada temporada, dimitió de forma inesperada por "motivos personales", dejando un vacío grande en el club de Florida.

Horas más tarde, el propietario del Inter Miami, David Beckham, habló con el programa 'CBS Sports Golazo' sobre este caso, afirmando que ha sido "difícil porque venía de ganar nuestro primer campeonato la temporada pasada. Es una persona increíble, un gran entrenador, los jugadores lo adoraban. Pero estas cosas pasan en los clubes de fútbol y tenemos que seguir adelante y tenemos que encontrar un nuevo entrenador en algún momento".

Mascherano tomó la decisión tras siete jornadas de la Major League Soccer y dos empates consecutivos en su nuevo estadio.

"Por el momento tenemos que dejar que las cosas se calmen", añadía Beckham. "Hemos tenido desafíos en el camino y eso es lo que hace que sea tan especial cuando ganamos el campeonato como la temporada pasada y construimos el nuevo estadio en Miami."

Finalmente, Beckham confesó a Henry que fichar "al mejor jugador de la historia de este deporte" como es Leo Messi, fue el mayor reto de la historia de la franquicia, más allá de tirar adelante las obras del nuevo estadio: "Sin duda, Thierry, fichar a Leo fue mi momento de mayor orgullo en este club".

Por ahora, Guillermo Hoyos, director deportivo, tomará las riendas del equipo como técnico interino al menos, en el partido de este fin de semana ante Colorado Rapids en el estadio Commerce City.

El propio entrenador también habló ya como encargado de 'Las Garzas': "Es un equipo ganador. Constantemente gana a través del mejor jugador de la historia. El equipo exige todo eso. El Inter tiene que salir a jugar y a ganar en todos los campos. Es una forma de vivir, más que de jugar. Los jugadores que tenemos hacen que busquen permanentemente ganar".

"Hay que respetar todo. La privacidad y lo que se tiene. Hay que ser muy prudente y, sobre todo, ir en silencio y tratando de ir creciendo y desarrollando esta forma, porque todo esto es nuevo. Estar con el mejor jugador de la historia dentro del campo es algo extraordinario. Estoy muy agradecido", añadió.

Sobre la salida de Mascherano, Hoyos aseguró que es "una decisión propia. Él tendrá sus motivos. Desde acá agradecerle este año y medio que trabajó con nosotros".

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"Con mucha ilusión y muchos sueños. Siempre hemos estado en el fútbol, fuimos jugadores y ahora entrenadores. Es una posibilidad, una oportunidad para mí. Soy creyente y es una gran bendición. Realmente agradezco a las personas que han confiado en uno en este tema”, finalizó.