El Bayern traspasa a Coman al Al Nassr

El Bayern Múnich ha anunciado este viernes de forma oficial el traspaso del francés Kingsley Coman al Al Nassr saudí.

El atacante francés, de 29 años, llegó al Bayern en el verano de 2015 cedido por el Juventus de Turín y fue traspasado al club bávaro definitivamente dos años después.

Con el Bayern, Coman conquistó nueve Bundesligas, una Liga de Campeones y un Mundial de Clubes, entre otros títulos. Fue el autor del gol de la victoria en la final de la Liga de Campeones de 2020 ante el París Saint-Germain.

Coman disputó un total de 339 partidos oficiales con el Bayern, en los que marcó 72 goles y dio 71 asistencias.

Durante su etapa en Múnich debutó con la selección francesa, con la que ha jugado 58 partidos y ha marcado ocho goles. Con Francia ganó la Liga de Naciones de 2021 y fue subcampeón del mundo en 2022 y subcampeón de Europa en 2016.

Coman tenía una oferta del Al Nassr, que le pagaría un sueldo de entre 20 y 25 millones de euros al año. El Bayern había pedido al club árabe un acuerdo rápido para poder reaccionar ante la marcha del francés, que todavía tenía dos años de contrato.

Se estima que el Al Nassr abona al Bayern por Coman unos 25 millones de euros.