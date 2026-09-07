El Bayern teme por Olise: "Es un asunto delicado"

Michael Olise es una de las caras visibles de un Bayern de Múnich plagado de estrellas. El extremo francés, que siempre se ha caracterizado por tener un carácter un tanto peculiar, parece que no tiene asegurado su futuro en Alemania.

Y es que, tal y como ha confirmado el directivo bávaro Jan-Christian Dreesen, el club no puede hacer promesas. “Hacer promesas en este negocio es un asunto delicado. Si podremos retenerlo de forma permanente es algo que volveremos a discutir en verano”, declaró este fin de semana a 'Sport1 Doppelpass'.

Olise tiene contrato con el Bayern hasta 2029 y, pese a ser una de las piezas más importantes del club muniqués, parece que no se descarta una salida.

En este pasado mercado, el francés, una pieza muy codiciada por los grandes de Europa, sonó para algunos equipos, como Real Madrid, PSG o Liverpool, pero el Bayern siempre cerró la puerta a una venta.

“No tuvimos ninguna oferta sobre la mesa. Y siempre hemos dicho que no estábamos interesados. Esa es exactamente nuestra postura”, agregó Dreesen. "Los rumores que decían que tenía decenas de ofertas sobre la mesa es un disparate. Sencillamente no era cierto. Por eso lo digo públicamente".

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“Olise es increíblemente importante para este equipo. Es un mago en este campo”, finalizó.