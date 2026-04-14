FÚTBOL INTERNACIONAL
El Bayern se suma a los pretendientes de Anthony Gordon
El campeón de Alemania estaría dispuesto a pagar más de 60 millones de euros por el extremo inglés
En medio de una candente eliminatoria ante el Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League, el Bayern Múnich ya planea la siguiente temporada y ha comenzado a apuntarse las compras para el verano.
Encabezando la lista de los próximos fichajes está Anthony Gordon, el extremo del Newcastle que es pretendido por varios clubes a lo largo de europa, lista a la que ahora se suma el gigante de Baviera, Alemania.
Como fue reportado primero por el periodista alemán, Florian Plettenberg (Sky Sports), los clubes no han entrado en una fase de negociación, dado que Gordon forma parte de los imprescindibles del club inglés; sin embargo, el jugador ya habría sido informado del interés por parte del Bayern.
Indiscutible para 'las Urracas'
Gordon ha sido figura en el Newcastle, disputando 26 de los 32 partidos que ha jugado el equipo en la Premier League esta temporada, ganándose el cariño de los aficionados del equipo por su constancia partido a partido.
Aunque en la liga inglesa apenas ha anotado seis goles, permanece como titular indiscutible gracias a la precisión de sus pases -- completando el 82%. Caso contrario a lo vivido en la Champions League, donde tuvo menos precisión de pases (79%), pero colaboró con diez goles.
Aires de Bundesliga
Gordon llegaría a Alemania para competir con Luis Díaz, quien en su primera temporada con el Bayern ha brillado por sus 15 goles y 11 asistencias en la Bundesliga, encabezando junto a Harry Kane una temporada en la que el equipo ha impuesto un récord de 105 goles (y contando) en una temporada.
Aunque los equipos no han entrado en una fase de negociaciones, el Bayern podría tener que pagar más de los €60 millones que vale en el mercado (Transfermarkt), dado que Gordon se encuentra en el tercer año de su contrato con el Newcastle, con vigencia hasta 2030.
Mientras el Newcastle hace planes con Gordon en mente, el jugador podría buscar nuevos aires, cambiando al 14º de la Premier League por el campeón de Alemania.
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