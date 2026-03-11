El Bayern respira: la lesión de Davies no es grave

El FC Bayern Múnich firmó una contundente victoria por 1-6 ante el Atalanta BC en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, pero la goleada dejó un reguero de preocupación en el vestuario bávaro. Uno de los protagonistas de la noche, por desgracia, fue Alphonso Davies, que volvió a sufrir un contratiempo físico justo cuando regresaba a los terrenos de juego.

El lateral canadiense había entrado en la segunda mitad y apenas necesitó unos minutos para dejar su sello. Participó activamente en ataque y asistió a Michael Olise en el quinto gol del Bayern. Sin embargo, la alegría duró poco. Tras unos 25 minutos sobre el césped, Davies se llevó la mano a la parte posterior del muslo derecho y pidió el cambio de inmediato. La imagen fue dura: abandonó el terreno de juego entre lágrimas y visiblemente afectado, consciente de la mala racha de lesiones que arrastra en el último año. En pocos días se cumplirá un año de la rotura de cruzado que sufrió durante el parón de marzo con Canadá y que lo mantuvo hasta diciembre, cuando reapareció en el empate contra el Mainz.

Sin Davies hasta después del parón

Las pruebas médicas realizadas posteriormente confirmaron que el canadiense sufre una distensión en el isquiotibial derecho. Afortunadamente para el jugador y para el equipo de Vincent Kompany, el problema no es tan grave como parecía desde un principio. Davies se perderá los próximos compromisos antes del parón internacional, pero todo apunta a que podría regresar a la competición a principios de abril en el partido fuera de casa contra el SC Freiburg.

Cero riesgos con Musiala

La noche tampoco terminó de la mejor manera para Jamal Musiala. El joven talento alemán, que incluso marcó el sexto tanto del Bayern, tuvo que abandonar el campo en el tramo final tras sentir molestias en el tobillo izquierdo. Según informó el club, se trata de "una reacción dolorosa en su tobillo izquierdo", el mismo que se lesionó el pasado verano y que lo dejó fuera de los terrenos de juego seis meses. En principio, no parece grave, aunque el cuerpo técnico prefiere actuar con prudencia para que pueda llegar en un estado físico óptimo para la recta final de la temporada y el Mundial.

Kompany se queda sin porteros

Por si fuera poco, el Bayern también terminó el encuentro con problemas bajo palos. El guardameta Jonas Urbig sufrió una conmoción cerebral tras un fuerte choque en la última jugada del partido. El joven portero quedó aturdido tras el impacto y tuvo que abandonar el campo con ayuda del equipo médico.

Jonas Urbig, del Bayern de Múnich, se lesiona durante la Liga de Campeones de la UEFA. / MICHELE MARAVIGLIA

La situación complica todavía más la portería del conjunto bávaro, ya que Manuel Neuer continúa de baja por una lesión muscular. Con Urbig también fuera de combate, todo apunta a que el veterano Sven Ulreich tendrá que asumir la titularidad en los próximos compromisos, mientras el técnico belga busca soluciones de urgencia en una plantilla que, pese al brillante resultado en Bérgamo, terminó la noche con más preocupaciones que celebraciones.