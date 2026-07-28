El Bayern quiere retener a sus estrellas: Luís Diaz y Olise no están a la venta

El Bayern de Vincent Kompany fue uno de los mejores equipos de la temporada pasada: el club alemán consiguió ganar el doblete doméstico en Alemania, Bundesliga y DFB Pokal, y se quedó a las puertas de la final de la Champions después de una semifinal para la historia en la que cayeron por 6 a 5 en el global ante el PSG de Luis Enrique.

Todos estos logros se han podido conseguir en gran parte gracias al espectacular tridente de ataque que tiene el técnico belga a su disposición: por derecha Michael Olise, el francés que maravilla gracias a su gran habilidad para generar ocasiones, marcó 22 goles y repartió 26 asistencias; por izquierda el colombiano Luis Díaz firmó la mejor temporada de su carrera marcando 26 goles y dando 19 asistencias; y en punta Harry Kane, Bota de Oro gracias a sus 61 goles anotados.

Los grandísimos números de los tres jugadores han provocado mucho interés en distintos clubes alrededor del mundo: Olise ha sonado para el Madrid, Kane, aunque de forma más tímida, para el Barça, mientras que en Arabia sueñan con ver a Díaz en la liga local.

El CEO del equipo alemán, Jan-Christian Dreesen, ha querido dejar claro que ninguno de sus dos extremos está a la venta en unas declaraciones en rueda de prensa. Respecto a Olise, ha dicho que se quedará y que no es necesario renovarle, ya que le quedan tres años de contrato.

Michael Olise, en un partido con el Bayern de Múnich / AFP7 vía Europa Press

Con el caso de Luis Díaz, ha sido bastante más contundente: "Seríamos estúpidos si vendiésemos a Díaz, ¿no? ¡Simplemente empecemos la temporada y comencemos a marcar algunos goles!" declaró. Díaz llegó el pasado verano a Múnich procedente del Liverpool por 70 millones de euros, y queda claro que la intención del Bayern es que el futbolista se quede.

Harry Kane, cumpleaños y... ¿renovación?

De quien Dreesen no ha dado declaraciones es sobre Harry Kane. El delantero inglés cumple hoy 33 años y su club le ha felicitado a través de las redes sociales. El jugador tiene contrato hasta 2027, y la intención del Bayern es que renueve. Según información de la 'BBC', Kane estaría dispuesto a comenzar las negociaciones para acordar un nuevo contrato, por lo que su continuidad puede confirmarse en las próximas semanas.

Pero la directiva no quiere proteger únicamente a la delantera, pues en defensa ya renovó a Konrad Laimer, lateral austriaco, hasta 2029. Además de buscar proteger a piezas claves de la temporada pasada, el equipo ha confirmado las incorporaciones de Saibari, mediapunta marroquí que también puede jugar de delantero centro, y de Nathaniel Brown, lateral izquierdo procedente del Eintracht de Frankfurt.