El Bayern pone precio a Harry Kane: "Si Isak vale 150 millones, Kane vale 250"

El Bayern Múnich y Harry Kane están en conversaciones para prolongar su contrato más allá del 2027, fecha en la que será agente libre. El entendimiento entre el club y el delantero inglés es prácticamente total, pese a los numerosos rumores que le han colocado fuera de Baviera en los últimos meses.

Kane y su familia son felices en Alemania, y así lo demuestra el rendimiento del atacante a las órdenes de Vincent Kompany. 'Hurrykane' ha anotado 48 tantos en todas las competiciones y, en Bundesliga, se encuentra a diez goles de igualar la estratosférica cifra de Robert Lewandowski, quien ostenta el récord con 41 dianas en un solo curso.

Harry Kane, mucho más que un '9' / RONALD WITTEK / EFE

La continuidad de Kane en el Allianz está fuera de toda duda. El londinense tenía una cláusula en el contrato que podía ejecutar para salir antes de tiempo del Bayern y no la hizo efectiva el pasado enero, cuando vencía.

Sin embargo, Uli Hoeness, presidente de honor del club, no las tiene consigo. Especialmente viendo las ingentes cantidades de dinero que se mueven en ligas como la de Arabia Saudí. "Lo que sé es que su núcleo familiar está muy cómodo aquí, pero nunca se sabe en el fútbol. Si viene un equipo saudí y pone mucho dinero sobre la mesa... Sabemos que Kane se siente como en casa", apuntó la leyenda alemana en la revista 'Kicker'.

"Vale 250 millones"

El Bayern pagó 95 millones por Kane hace dos temporadas al Tottenham. Lejos de devaluarse, cumplirá 33 años a finales de julio, Hoeness considera que el delantero se ha revalorizado en la Bundesliga. El portal 'Transfermarkt' tasa al inglés en 65 millones, pero para el dirigente bávaro el precio es aún mayor.

"Yo diría que Harry Kane vale 150 millones, pero luego ves que el Liverpool paga 150 por Alexander Isak... Si Isak vale 150, Harry debería valer 250", declaró el presidente de honor de la 'Mia san Mia'.