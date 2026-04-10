El Bayern pierde a Lennart Karl para la vuelta de Champions contra el Madrid

Con la mira puesta en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League ante el Real Madrid, el Bayern Múnich viajará al norte de Alemania para enfrentar al St. Pauli en la jornada 29 de la Bundesliga, en la que no contará con Lennart Karl y buscará distribuir cargas.

Con una ventaja de nueve puntos en el liderato de la Bundesliga, el Bayern busca también asegurar cuanto antes la carrera por el título.

Teniendo apenas tres días de preparación entre los partidos de Champions y Bundesliga, Vincent Kompany desea alinear a la mayor cantidad de jugadores regulares posibles, sin sobrecargarlos, pero manteniéndolos en ritmo y compitiendo.

"Me gustaría tener (en el campo) un equipo tan competitivo como ante el Real (Madrid). Con la misma concentración, motivación e intensidad. Quiero ver qué tan frescos están los jugadores. Si hacemos cambios no queremos perder lo que hemos hecho hasta ahora", compartió Kompany, director técnico del Bayern Múnich.

Vincent Kompany durante un partido del Bayern Múnich / EFE

Cambios forzados

La mala noticia para Kompany es que en ninguno de los siguientes dos partidos contará con Lennart Karl, quien ha sufrido una rotura fibrilar en la parte posterior del muslo derecho, como informó el equipo este viernes, sin estimar una fecha para su regreso. El mediocampista alemán de 18 años ha sido clave en la temporada de los bávaros disputando 24 partidos en la Bundesliga y siete en la Champions.

A las modificaciones del club bávaro también está la incógnita de quién será el arquero titular. Manuel Neuer fue nombrado Jugador del Partido en la ida ante el Madrid, en el que fue apenas su segundo partido luego de un mes de baja por una lesión muscular en el gemelo izquierdo, por lo que no desean arriesgar una recaída.

"Hoy decidiremos quién será el portero (ante el St. Pauli). Si Manu (Neuer) no siente problemas, será él, debe de continuar en buena forma; pero si hay alguna molestia, tomaremos la decisión necesaria (de alinear a otro portero)", declaró Kompany.

Manuel Neuer durante los cuartos de final de la Champions League ante el Real Madrid / EFE

Sin cañonero

Harry Kane es otro jugador que podría no disputar el duelo liguero. Tras perderse la última jornada -- ante el Friburgo -- , reapareció y anotó ante el Madrid, jugando "un poco sobre el límite del dolor" por una lesión en el tobillo.

El delantero inglés anotó el segundo gol del Bayern dicho partido ante el Madrid, por lo que Kompany aseguró que esperará "la última actualización" de la disponibilidad de sus jugadores tras el entrenamiento de este viernes para determinar quiénes jugarán este 11 de abril (18:30 hrs. CET) ante el St. Pauli.

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Mientras el Bayern y Kompany buscan mantener la buena forma y el equilibrio en la alineación, el St. Pauli llega como antepenúltimo de la Bundesliga, por lo que el club bávaro podría aprovechar hacer rotación de jugadores a lo largo del partido y mantener fresco al equipo de cara al juego de vuelta ante el Real Madrid en la Champions.