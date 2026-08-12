El Bayern pide el Balón de Oro para Harry Kane: “Estas cifras lo merecen”

El Bayern de Múnich ha lanzado un mensaje contundente en plena carrera por el Balón de Oro de 2026, uno de los más reñidos de los últimos tiempos.

El club alemán ha reivindicado públicamente la candidatura de Harry Kane al prestigioso premio individual con una publicación en sus redes sociales en la que califica al delantero inglés como “un futbolista generacional”.

La entidad bávara acompaña su mensaje con unas cifras que explican el entusiasmo: 147 partidos, 146 goles y 31 asistencias desde su llegada al Bayern. “Estas cifras merecen un Balón de Oro”, señala el club junto a una imagen del delantero inglés celebrando con la camiseta del conjunto muniqués.

Y es que desde que Kane aterrizó en Múnich en el verano de 2023, el inglés se ha convertido en la gran referencia ofensiva del Bayern.

La temporada 2025/26 fue especialmente extraordinaria. Según los datos publicados por la Bundesliga, Kane terminó el curso con 61 goles y siete asistencias en 51 partidos, repartidos entre Bundesliga, Copa de Alemania, Champions League y Supercopa. En la competición doméstica marcó 36 tantos, mientras que añadió diez en la Copa y 14 en la Champions.

A nivel colectivo también fue una gran temporada para Kane. Además del campeonato alemán y la Copa, el punta se proclamó Bota de Oro y conquistó el tercer lugar del Mundial 2026 con su selección, Inglaterra.

Kane no lo tendrá fácil. Entre sus rivales en la carrera por el galardón dorado, se encuentran nombres como Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé, Fabián Ruiz, Michael Olise o Erling Haaland.

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En todo caso, el Bayern sí lo tiene claro y ya ha dado su veredicto: las cifras de Harry Kane merecen un Balón de Oro.