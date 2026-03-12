El Bayern, pendiente de la UEFA: Olise y Kimmich, investigados

La goleada del FC Bayern Múnich en Bérgamo ante el Atalanta BC (1-6) dejó la eliminatoria de octavos de la UEFA Champions League prácticamente sentenciada. Sin embargo, el triunfo podría traer consecuencias inesperadas para el conjunto bávaro. La UEFA ha abierto una investigación sobre las tarjetas amarillas vistas por Michael Olise y Joshua Kimmich en los minutos finales del encuentro, sospechosas de haber sido forzadas.

Ambos futbolistas estaban apercibidos y, de confirmarse que buscaron deliberadamente la amonestación, la sanción podría ir más allá del partido de vuelta de los octavos. De momento, tanto Olise como Kimmich no estarán en el Allianz Arena, pero el riesgo real está en la siguiente ronda: "el Comité Disciplinario contempla un castigo de dos encuentros si se demuestra que la tarjeta fue provocada de forma intencionada", comentó el ex árbitro internacional Manuel Gräfe.

Olise, el desequilibrio del Bayern / @ChampionsLeague

Ese escenario afectaría directamente a los hipotéticos cuartos de final, donde el Bayern podría cruzarse con el Real Madrid de Álvaro Arbeloa. El conjunto blanco parte con ventaja en su eliminatoria, tras vencer en el Bernabéu al Manchester City (3-0), por lo que, si la UEFA decide castigar a los jugadores bávaros, Olise y Kimmich se perderían precisamente el partido de ida de esa ronda.

Las imágenes que levantaron sospechas se produjeron cuando el marcador ya reflejaba un contundente 0-6 en Bérgamo. En el caso de Kimmich, su acción fue muy comentada, después de una evidente pérdida de tiempo a la hora de poner el balón en juego. El contexto del partido, con la eliminatoria prácticamente resuelta, ha alimentado la teoría de que el Bayern buscaba 'limpiarse' de tarjetas a varios de sus futbolistas apercibidos.

El código disciplinario de la UEFA es claro en su artículo 15.1: las sanciones adicionales se aplican cuando un jugador "obtiene clara e intencionadamente una tarjeta amarilla o roja". Demostrar la intención no es sencillo, pero el organismo revisará imágenes, contexto del partido y posibles indicios que respalden la sospecha.

Un precedente que vuelve ahora a la memoria es el de Sergio Ramos en 2019. El entonces capitán del Real Madrid provocó una amarilla ante el Ajax en los octavos de final y fue sancionado con dos partidos tras reconocer públicamente la acción.

Noticias relacionadas

La decisión final de la UEFA será clave para el Bayern. Con los cuartos de final en el horizonte y un posible choque ante el Real Madrid, perder a dos piezas fundamentales como Kimmich y Olise podría alterar significativamente los planes de Vincent Kompany, en una eliminatoria que, sin duda, promete ser una de las más atractivas de la Champions.