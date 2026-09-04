El Bayern ofrece nuevos detalles sobre la renovación de Kane

Tras cerrar un mercado de fichajes de perfil bajo con las destacadas incorporaciones de Ismael Saibari (50 millones de euros) y Nathaniel Brown (50M), el Bayern de Múnich tiene todos sus esfuerzos centrados en la renovación de Harry Kane. La ampliación de contrato del delantero inglés es una cuestión de estado en Baviera y a nadie en la cúpula del club se le pasa por la cabeza dejar escapar a su máxima estrella.

Kane celebrando uno de sus goles / EFE

Al respecto, se refirió Max Eberl, director deportivo del Bayern, tras la victoria en Copa (1-4) ante el modesto Osnabrück de la Segunda alemana. "Así como los partidos deben jugarse primero, las conversaciones deben tener lugar para que algo suceda. Ambas partes están en sintonía, quieren seguir juntas, y entonces se llegará a un acuerdo. Estoy seguro de ello", afirmó el dirigente.

En ese mismo partido, Kane anotó sus primeros dos goles de la temporada, ya que se había quedado sin ver puerta en la victoria ante el Borussia Dortmund en la Supercopa alemana (1-2) y en la goleada contra el Stuttgart en la primera jornada de la Bundesliga (5-1). Hizo el 1-1 con un cabezazo marca de la casa y anotó el definitivo 1-4 desde el punto de penalti.

Precisamente tras ese mismo partido Kane había hablado sobre su renovación, que considera que va bien encaminada. “La primera reunión fue la semana pasada”, desveló el inglés. “Esto no es algo que se pueda hacer en una semana o dos. Se trata de los detalles”, incidió el delantero. “Tengo 33 años, así que probablemente este será mi último contrato, al menos mi último gran contrato”.

'Hurrikane' viene de firmar una temporada extraordinaria con el Bayern, en la que anotó 61 goles en 51 partidos. En sus tres campañas en Alemania ha facturado 146 tantos en 147 duelos. Cifras solo al alcance de los elegidos. En el último Mundial sus números no fueron menores: 6 dianas en 7 encuentros.

Esos registros, como no podía ser de otra manera, tienen a todos los grandes de Europa pendiente de lo que suceda con su contrato. Entre ellos el Barça, quien sondeó su fichaje este verano pero se encontró con la negativa del Bayern a negociar.

El panorama podría cambiar radicalmente en enero si el jugador no ha alcanzado un acuerdo con su actual club, ya que Kane sería libre de negociar con cualquier equipo. Es un escenario que no contempla el Bayern, pero el tiempo apremia y los bávaros deberán rascarse la cartera para asegurarse la continuidad de su máxima estrella. Su pérdida sería irremplazable.