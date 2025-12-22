El Bayern tiene a un nuevo Kimmich: "Es el jugador más rápido que he visto en mi vida"

Este 21 de diciembre de 2025 será un día que David Michael Santos Daiber nunca olvidará. En un partido sin mucha historia, donde el Bayern de Múnich pasó por encima del Heidenheim (0-4) para mantener su renta en el liderato de la Bundesliga, este prometedor centrocampista portugués hizo su primer paso en el fútbol profesional, el primero de muchos de una carrera que apunta alto.

Fue en el minuto 72 cuando David Daiber tuvo por fin su oportunidad de saltar al terreno de juego en sustitución de Raphäel Guerreiro. No estuvo mucho tiempo sobre el verde, tampoco se pueden sacar conclusiones cuando el partido estaba prácticamente decidido a esas alturas, pero sí se pudo ver algunas pinceladas de eso que tanto predica su fútbol: buen toque, lectura, visión de juego y pase preciso. En Alemania muchos lo comparan con Joshua Kimmich, aunque la historia del portugués dista bastante de la del alemán por ahora.

David Daiber, jugador del Bayern / David Daiber

David Daiber llegó al Bayern de Múnich procedente del TSV Milbertshofen en 2016. Ya en sus inicios, el portugués daba muestras de su prometedor futuro como futbolista; debutó con el equipo sub-17 del Bayern en la temporada 2022-23 y no tardó en hacerse con la condición de titular indiscutible. La progresión lo llevó al sub-19, aunque una lesión le cortó de golpe la progresión al luso. Volvió, se recuperó a tiempo para los tres últimos partidos de la temporada y fue titular en todos ellos. La confianza del club en el centrocampista no es nada trivial.

A pesar de que ha vivido la mayor parte de su vida en Alemania, David Daiber escogió desde un principio representar a Portugal en las selecciones juveniles. Ya cuenta con hasta 20 internacionalidades con su combinado nacional, llegando incluso a disputar cinco partidos en la Eurocopa sub-17 donde Portugal cayó derrotada en la final contra Italia.

En Alemania, además de las comparaciones con Kimmich, no son pocos los que han elogiado al centrocampista por sus capacidades. Y cuando esas palabras llegan por parte de una leyenda como Thomas Müller, es un buen indicativo de que el Bayern tiene entre manos a una auténtica joya. "Es el jugador más rápido que he visto en mi vida", confesaba recientemente el legendario jugador alemán, en unas declaraciones recogidas por el diario portugués A Bola.

Su introducción en el equipo, a pesar de su talento, es moderada; Vincent Kompany no quiere forzar a su joven promesa de 18 años antes de tiempo. Este curso, David ha jugado los seis partidos de la Youth League con el Bayern, donde su buen rendimiento le ha valido para poder debutar con el primer equipo en un regalo anticipado de su entrenador antes de Navidad.