El Bayern ya negocia por Gordon: este es el precio que pide el Newcastle

Anthony Gordon se ha convertido en uno de los extremos más codiciados del fútbol europeo. El internacional inglés, de 25 años, está firmando otra temporada de alto nivel con el Newcastle y ha confirmado la explosión que ya había insinuado en cursos anteriores. Su velocidad, capacidad para atacar espacios, agresividad en la presión y desequilibrio en el uno contra uno le han convertido en una pieza diferencial para Eddie Howe. Además, ha dado un salto definitivo en la definición y en la producción ofensiva, hasta el punto de firmar una campaña brillante también en la Champions League.

Gordon ha sido uno de los futbolistas más determinantes del Newcastle durante el último año. Puede jugar en ambas bandas, aunque parte principalmente desde la izquierda, y destaca por su capacidad para romper líneas conduciendo y generar ventajas constantemente. También se distingue por su intensidad sin balón y su disciplina táctica también le han hecho ganar peso en la selección inglesa.

Gordon ha destacado en Europa con las 'urracas' / FRIEDEMANN VOGEL / EFE

Estas actuaciones no han pasado desapercibidas y varios gigantes europeos llevan meses siguiendo su evolución. Bayern de Múnich, Barça, Arsenal, Chelsea y Liverpool han aparecido vinculados al atacante inglés en diferentes informaciones publicadas en Inglaterra y Alemania.

En el caso del Barça, el nombre de Anthony Gordon lleva tiempo sobre la mesa de la dirección deportiva. El club azulgrana busca reforzar el extremo izquierdo y considera que el inglés encaja por perfil en la idea de Hansi Flick. En ese sentido, su verticalidad, capacidad de trabajo y desborde son cualidades muy valoradas internamente. En SPORT ya informamos de contactos con su entorno y que Deco lo tiene entre los candidatos para potenciar el ataque culé, aunque el gran obstáculo sigue siendo el elevado precio fijado por el Newcastle.

Los agentes de Anthony Gordon se reunen con Deco / Carlos Monfort

Mientras tanto, quien ya ha dado pasos concretos es el Bayern. Según informó 'Sky Sports', el conjunto bávaro ha abierto negociaciones con el Newcastle para intentar cerrar el fichaje de Gordon este verano. El club alemán considera prioritario incorporar un extremo y cree que el internacional inglés puede ser una pieza importante en su nuevo proyecto deportivo.

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El Newcastle está dispuesto a escuchar ofertas, aunque no facilitará su salida. La entidad inglesa valora al futbolista en alrededor de 75 millones de libras, una cifra que se mueve entre los 85 y los 90 millones de euros según distintas fuentes cercanas a la operación. Bayern considera excesiva esa tasación y pretende rebajar el precio final de una negociación que acaba de arrancar.