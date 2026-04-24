El Bayern Múnich ya tiene lista la renovación de Neuer por una temporada más

El tiempo parece no pasarle a Manuel Neuer y con 40 años, el Bayern Múnich ya tiene listo el contrato para extenderlo una temporada más, hasta el verano de 2027, al cual llegaría con 41 años y cumpliendo 21 temporadas como profesional.

Aunque la extensión de contrato aún no ve la tinta sobre el papel, el club ya presentó la oferta a Neuer y esperan firme próximamente, por lo cual tampoco estarían ejerciendo presión para concretar el acuerdo; como reportó primero el diario alemán Abendzeitung.

Si bien Neuer permanecerá como capitán del primer equipo, el Bayern también piensa en el futuro y buscaría intercalar sus titularidades con las del segundo portero, Jonas Urbig, de 22 años y quien sucedería a Neuer en el arco bávaro una vez finalice su etapa en el club.

Urbig ha sido valorado positivamente por el cuerpo técnico del club y el propio Neuer, a quien cubrió mientras estuvo fuera de actividad durante varias semanas por una lesión muscular. En sus participaciones, Urbig firmó cuatro porterías invictas y nueve goles recibidos en diez partidos.

Un muro firme

Aún a sus 40 años Neuer ha demostrado ser una pieza fundamental en los partidos del Bayern, que ya tiene matemáticamente asegurado el título de la Bundesliga, jugará el próximo 23 de mayo la final de la Pokal (Copa de Alemania) y enfrentará al PSG en las semifinales de la Champions League.

En 21 partidos disputados esta temporada en la Bundesliga, apenas ha concedido 19 goles; mientras que en la Champions ha cedido 11 en nueve encuentros y dos goles en tres partidos de la Pokal.

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Con el título de Bundesliga ya asegurado, Neuer igualó el récord de Thomas Müller como el futbolista más ganador de la liga alemana, con 13 títulos; pero podría cerrar cerrar la temporada haciendo aún más historia. Si el Bayern consigue ganar el tercer triplete en su historia, sería el único equipo en conseguirlo tres veces y Neuer se convertiría también en el único jugador en conseguir esta hazaña.