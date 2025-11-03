¡El Bayern es una mina de oro!

El Bayern Múnich sigue creciendo deportiva y económicamente. Pero no hablamos de fichajes o ventas. El club es una mina de oro ilimitada y así quedó demostrado este domingo en su Asamblea General Anual 2025, en la que se presentaron unas cifras económicas de récord y que catalogan a la entidad germana como un modelo de gestión ejemplar. "Queremos el máximo éxito deportivo, no el máximo beneficio económico", aseguró el director general del club Jan-Christian Dreesen.

La entidad bávara cerró el ejercicio con unos ingresos totales de 978,3 millones de euros, marcando un nuevo récord histórico al aumentar un 2,8% con respecto al año anterior (951,5M), mientras que el resultado operativo ascendió hasta las 187,8 millones, una mejora del 11,3%. Pero el Bayern no se conforma y el directo general plantea nuevos retos de cara al próximo año. Y es que la reducción del resultado antes y después de impuestos fue provocada por una mayor amortización por el valor de los jugadores.

"Nadie saca dinero de su bolsillo para ayudarnos"

Por ese motivo, Dreesen pide una mayor cohesión interna: "Competimos con clubes que no tienen que trabajar tan duro como nosotros para ganar dinero. No tenemos a nadie que, de repente, saque unos cuantos millones de su bolsillo para ayudarnos. ¿Y saben qué? Eso me parece fantástico".

Récord histórico del Bayern en cuanto a ingresos totales / FC Bayern

Pero el crecimiento de la entidad no solo quedó reflejado en los ingresos totales, sino que también aumentaron los ingresos sólidos por días de partido (15%), los ingresos por patrocinios (6,5%), los ingresos procedentes de la comercialización central de medios (13,2%) y los ingresos por merchandising (11,4%).

A nivel deportivo, el club desveló su máxima y aseguró que "pese al descenso de los ingresos por ventas de jugadores (117,7M, un 36,8% menos) y el aumento de los costes de la plantilla (408,3M, un 3% más), no gastamos más de lo que ingresamos".

Jan-Christian Dreesen, director general del FC Bayern Múnich / FCB

Es ahí donde reside la clave del éxito deportivo, y es que en un club gigante en Alemania y en Europa, lo que sucede en el terreno de juego está por encima del beneficio económico. "Podemos permitirnos cualquier fichaje que queramos hacer. Pero no queremos hacer cualquier fichaje, y mucho menos a cualquier precio", explicó Dreesen.

Los números sobre el verde, en ese sentido, dan la razón al director general, pues el Bayern ha roto un registro histórico en este arranque de temporada firmando el mejor comienzo de la historia de las grandes ligas europeas, teniendo en cuenta todas las competiciones.

El equipo dirigido por Vincent Kompany suma 15 triunfos en 15 partidos, lidera la Bundesliga con puño de hierro y es primero en la fase liga de la Champions empatado con el PSG. "La 34ª Bundesliga conquistada y el gran rendimiento en la Champions League demuestran que el equipo ha recuperado el nivel de sus mejores tiempos", concluyó el informe del Bayern Múnich.