El Bayern y Luis Díaz golean sin Kane

Media hora duró este viernes la resistencia del Borussia Moenchengladbach en Múnich, doblegado desde entonces por el Bayern, desde el golazo del colombiano Luis Díaz, también asistente en el 2-0 al borde del descanso, para una victoria incontestable del líder y futuro campeón, incluso sin Harry Kane, baja por un golpe de antemano, y con las molestias de Manuel Neuer, cambiado al intermedio (4-1).

Sin su fantástico goleador, fuera del encuentro por un percance en el sóleo, pendiente de su evolución para iniciar la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atalanta, el conjunto bávaro también es un rival inaccesible para casi todos sus oponentes en la Bundesliga alemana, en la que tiene 14 puntos de ventaja sobre el Dortmund, segundo, a falta del duelo de esta jornada del equipo amarillo frente al Colonia.

Musiala celebra su gol ante el Borussia Mönchengladbach / EFE

Su liderato irrebatible lo es aún más este viernes, cuando derrotó sin un solo apuro al Gladbach, respondón al principio, dominado rápidamente y doblegado en la primera parte. No necesitó más tiempo el Bayern para resolver su victoria con dos goles antes del descanso que en el Allianz Arena es una ventaja insalvable salvo milagro en la segunda mitad.

El 1-0 fue en el minuto 33. El pase de Leon Goretzka, reivindicado y brillante desde el once titular tras su posible salida en invierno al Atlético de Madrid y a meses de terminar su contrato con el Bayern, fue tan bueno como el remate de volea de Luis Díaz, en su irrupción en el área, para conectar el envío picado de su compañero y batir magníficamente a Nicolas.

El 2-0, antes de la pausa

Ya era un monólogo entonces del Bayern cada sector del campo, cada posesión y cada ataque. El 2-0 fue al borde del intermedio. Luis Díaz fue detinitivo. Su centro en un contragolpe en superioridad al sitio donde sólo estaba Laimer fue la clave del gol. Después, el lateral definió a la perfección dentro del área y con la derecha, imposible para el portero.

Ya son 20 goles y 16 asistencias en esta campaña de Luis Díaz. El extremo está a tope. Es un futbolista fundamental en el esquema de Vincent Kompany, que añadió un contratiempo en el descanso, cuando Manuel Neuer, en su reaparición de una lesión sufrida el pasado 14 de febrero, fue reemplazado por Urbit, como ocurrió entonces contra el Werder Bremen.

El penalti cometido por Reitz sobre Nico Jackson, poco acertado en la definición durante todo el encuentro, agrandó la diferencia en el segundo tiempo. No sólo por el 3-0 de penalti transformado por Jamal Musiala, sino también por la infracción, quizá demasiado castigo, supuso la expulsión de Reitz, el último hombre en la disputa hacia su propia portería.

Resuelto el partido, Kompany dio recorrido al joven extremo Maycon Cardozo. El futbolista natural de Sao Paulo, con doble nacionalidad portuguesa y brasileña, se estrenó con el primer equipo en un encuentro oficial con tan solo 17 años, procedente de la Academia a nivel mundial que tiene el club bávaro. Ya es una realidad. Jugó la última media hora, en la que el Bayern aumentó la ventaja hasta el 4-0, obra de Nico Jackson, ya en el minuto 80, reducido en los instantes finales por Mohya, con 17 años recién cumplidos.