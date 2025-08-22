El Bayern le hace un set al Leipzig

Se estrenaba el campeón, pero, inevitablemente, todo el protagonismo iba dirigido hacia un Luis Díaz que disputaba sus primeros minutos oficiales en la Bundesliga. Los focos apuntaban, también, a Xavi Simons, titular en el RB Leipzig pese a los constantes rumores sobre su salida. O a un Yan Diomande que dejó unos cuantos billetes en las arcas del Leganés. Quedémonos, sin embargo, con el colombiano, que firmó su primer tanto en la competición - el segundo con la camiseta bávara - y brilló en el soberbio triunfo del Bayern sobre un anulado Leipzig (6-0).

A los de Vincent Kompany, eso sí, les costó herir al club de Red Bull con su juego. La primera llegada peligrosa, de hecho, se la apuntó el cuadro de Ole Werner, por medio de un Diomande que no pudo terminar jugada. Laimer - en el lateral derecho - pudo adelantar al Bayern, pero Gulácsi puso el cerrojo. El guardameta húngaro mantuvo a flote a su equipo, desesperado trazando balones largos sin éxito a la espalda bávara.

Magia de Olise

Pero nada pudo hacer ante un Michael Olise que demostró, una vez más, que su repertorio de trucos es infinito. A punto de alcanzar la primera media hora de partido, el extremo francés culminó una buena triangulación de su equipo. Combinación rápida en tres cuartos de cancha y, Stanisic, ubicado dentro del área, pivotó y descargó de espaldas a Olise, que cargó la pierna derecha para firmar un golpeo cruzado, imposible para Gulácsi.

Y despertó la bestia. Harry Kane, que - aún - no había mojado pero se asociaba a las mil maravillas con sus compañeros, participó en el segundo tanto bávaro, obra de un Luis Díaz cuya adaptación e impacto fueron inmediatos. Segunda diana para el cafetero con la camiseta del Bayern, que reventó la escuadra derecha con un zapatazo que, incluso, tocó en el travesaño.

Luis Díaz se gusta

El campeón se empezó a gustar, también un Luis Díaz, muy activo y atrevido con el balón en los pies. Y Olise evidenció todavía más la superiodad del Bayern anotando su doblete al filo del descanso. Gnabry condujo y le filtró un balón al francés, que fintó su disparo y raseó el cuero, pillando a Gulasci a contrapié.

Con dicho colchón, salió el Bayern de vestuarios con cierta relajación. El RB Leipzig, que ya no tenía nada que perder, no dio ese paso adelante necesario para, pese a encajar una dura derrota, terminar el encuentro con mejores sensaciones. El único que revolucionó algo el ataque de Werner fue el recién incorporado Nusa, que estuvo a punto de batir a Neuer con un disparo de rosca que pasó rozando la base del palo.

El Bayern se reactivó y, superada la hora de partido, llegó el tanto de Harry Kane. Montó Gnabry la contra, sufrió falta, el colegiado dio la ley de la ventaja y el esférico le cayó a Luis Díaz. Condujo para fijar a sus rivales y se la cedió al inglés, que le dobló por su izquierda. Recortó en seco ante su par y perforó la red.

Kane puso la guinda

Kompany dio descanso a varios de los habituales y dio entrada a Boey, Min-jae, Pavlovic o el debutante Lennart Karl. Antes, eso sí, Nusa maquilló el marcador. Tiró Romulo el desmarque a la espalda de la zaga rival, el balón le cayó a Nusa, que recortó y envió un misil, imposible para Neuer. El tanto fue, sin embargo, revisado por el VAR y anulado, porque el balón, estando el juego parado, estaba en movimiento.

El Bayern mantuvo su portería a cero y, para poner la - doble - guinda, Kane anotó no uno, sino dos goles más. Hat-trick del punta inglés para hacerle un set a un RB Leipzig que ni las vio venir.