El Bayern le cierra la puerta a Harry Kane: "Los rumores son falsos"

El Bayern de Múnich ha querido zanjar de forma definitiva las especulaciones sobre el futuro de Harry Kane. Después de que en los últimos días diversos medios relacionaran al delantero inglés con un posible traspaso al Al Hilal saudí, el club alemán ha salido al paso para desmentir cualquier negociación y reafirmar su confianza en el atacante.

En declaraciones a '365Scores', el director deportivo del Bayern, Max Eberl, calificó de "completamente falsas" las informaciones que apuntaban a una posible salida del internacional inglés rumbo a la Saudi Pro League o a otro equipo del mundo.

“Son simplemente falsas. Harry respeta su contrato y sigue comprometido con el Bayern. No tiene ninguna intención de marcharse”, dijo el directivo.

El dirigente bávaro aseguró que los rumores no tienen fundamento y responden únicamente a intentos de generar especulación durante el mercado de fichajes. Además, insistió en que Kane mantiene su compromiso con el Bayern y continuará siendo el líder del ataque del equipo la próxima temporada, cerrando cualquier puerta a una hipotética salida.

Eberl también dejó claro que el club no contempla desprenderse de su gran referencia ofensiva. Desde la dirección deportiva consideran que el exdelantero del Tottenham es una pieza clave dentro del proyecto y uno de los futbolistas llamados a liderar al equipo tanto en la Bundesliga como en la Champions League.

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La entidad bávara confía en que el inglés, en pleno Mundial de 2026, sea, de nuevo la gran referencia ofensiva del equipo y lidere al equipo muniqués de nuevo a lo más alto de la Bundesliga y a soñar otra vez con la Champions League.