El Bayern lanza su campaña por el Balón de Oro de Kane

El Balón de Oro 2026 ya tiene a sus 30 candidatos y los grandes clubes empiezan a mover ficha para defender a sus principales aspirantes. El pasado martes se conoció la lista definitiva y ahora ha sido el Bayern de Múnich el que ha tomado la palabra para hacer campaña por Harry Kane.

El conjunto bávaro ha publicado en sus redes sociales un vídeo en el que varios jugadores de su plantilla explican por qué el delantero inglés merece hacerse con el galardón. Entre ellos aparecen incluso Michael Olise y Luis Díaz, dos futbolistas del propio Bayern que también figuran entre los 30 nominados.

"Harry Kane se lo merece porque fue el mejor jugador del mundo la temporada pasada", aseguró el francés. Luis Díaz también defendió la candidatura del inglés. "Harry Kane lo hace todo. Marca, asiste, defiende. Fue uno de los máximos goleadores del mundo entero. Siempre quiere más y quiere que sus compañeros crezcan", explicó el colombiano.

El Bayern cuenta con varios representantes en la lista del Balón de Oro. Kane, Olise y Luis Díaz están entre los 30 candidatos, pero el club no ha dudado en utilizar a sus propios futbolistas para impulsar la candidatura del delantero inglés.

Kimmich, Gnabry y Tah también apuestan por Kane

La campaña del Bayern no se limita a Olise y Luis Díaz. Joshua Kimmich, Serge Gnabry y Jonathan Tah también participan en el vídeo y ponen sobre la mesa sus argumentos para defender al delantero.

"Es un verdadero jugador de equipo. Marcó 70 goles y, aparte de los goles, fue increíblemente importante para el equipo. Cuando vamos 3-0 arriba y no marca, no está infeliz", señaló Kimmich.

Gnabry destacó todo lo que aportó Kane más allá de sus registros goleadores. "Tuvo una temporada increíble. No solo como delantero, sino ayudando al equipo en cada tarea. Su definición es única en su clase", apuntó.

Tah, por su parte, puso el foco en su versatilidad. "Los goles, las asistencias, pero también la forma en que jugó. Es simplemente tan versátil, eso es lo que lo hace diferente", explicó.

Cada uno barre para casa

La iniciativa del Bayern llega después de que el pasado martes se conocieran los 'finalistas' para alzarse con el Balón de Oro, una lista que reúne a las principales estrellas del fútbol mundial. Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Harry Kane, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Luis Díaz o Vinícius Júnior, entre otros, optan al premio.

Kylian Mbappe: "Puede ser un buen año para mí para ganar el Balón de Oro." / REAL MADRID TV

Y, como era de esperar, cada club empieza a defender a los suyos. En el Real Madrid, Mbappé ya ha reivindicado sus opciones, mientras que José Mourinho también ha señalado a uno de los jugadores madridistas como candidato.

En el Barça, el gran nombre es Lamine Yamal, que cuenta con el respaldo de Hansi Flick y Deco. También Luis de la Fuente ha señalado al joven atacante blaugrana entre sus favoritos.

Ahora el Bayern mueve ficha. El club muniqués barre para casa y pone a su propio vestuario al servicio de la candidatura de Kane.