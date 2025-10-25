El Bayern y Karl siguen como un cohete

El Bayern sigue como un tiro. El equipo de Vincent Kompany, que goleó al Brujas en Champions League con mucha autoridad y el brillo de una nueva estrella, Lennart Karl, se e impuso este sábado por 0-3 al colista Borussia Mönchengladbach en Bundesliga, Tuvieron dificultades en la primera parte, pero las resolvieron de forma soberana en la segunda, con lo que siguen contando sus partidos por victorias en esta temporada. El invicto coge aún mñas fuerza.

Esta tarde el Bayern ni siquiera necesitó que Kane marcara y fueron otros -Joshua Kimmich, Raphael Guerreiro y Lennart Karl- los que se encargaron de los goles. El partido empezó con una gran ocasión para el Bayern, en los pies del colombiano Luis Díaz que remató ligeramente desviado desde una excelente posición dentro del área a pase de Nicolas Jackson.

El Bayern controlaba el partido, en el primer tiempo tuvo cerca del 80 por ciento de posesión de pelota, pero le costaba generar ocasiones claras ante un Gladbach encerrado atrás defendiendo su área. La mejor llegada a lo largo del primer tiempo fue la de Luis Díaz a comienzos del partido. Y cuando el Gladbach se quedó con diez hombres por expulsión de Castrop en el minuto 19 por falta contra Luis Diaz, el planteamiento del equipo local se hizo todavía más defensivo.

Hacia el final de la primera parte hubo algunas llegadas buenas. Un remate de Harry Kane en el 42, desde una posición incómoda, que paró el meta Moritz Nicolas. Luego un disparo de Tom Bischof desde la frontal en el 45 que Nicolás desvió a saque de esquina y otro de Joshua Kimmich, desviado, desde una posición casi idéntica.

La presión del Bayern iba en aumento. Al comienzo de la segunda parte Michael Olise tuvo dos buenas ocasiones, primero con un remate ligeramente desviado y luego cuando, dentro del área, perdió dos veces seguidas en mano a mano ante Nicolas. El gol llegó al final en el minuto 64, marcado por Joshua Kimmich que remató en dos tiempos dentro del área tras una jugada iniciada por Serge Gnabry por la banda izquierda.

Son 1⃣3⃣ triunfos en 1⃣3⃣ partidos jugados...



El segundo no tardó demasiado y lo marcó Raphael Guerreiro en el minuto 70 a pase corto de Olise. El marcador empezaba a parecer un poco al resto de los datos de la hoja de estadísticas que mostraba que el Bayern había rematado 22 veces a puerta y había tenido un 82 por ciento de posesión de pelota. El Gladbach pudo acortar distancias en el 75 cuando Kevin Stöger, en el único remate del Gladbach en todo el partido, estrelló un penalti contra el poste. Después llegó el tercero, marcado por Lennart Karl en el 83 con un remate de zurda desde fuera del área.