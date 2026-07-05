El Bayern tiene al 'gemelo' de Lamine Yamal: "¿Eres tú, Lamine?"

Las redes sociales alucinaron cuando la semana pasada el Bayern compartió una imagen en Instagram del entrenamiento del equipo sub-19. De repente, esa publicación se hizo viral, llegando a muchísima más gente de lo habitual. El motivo de aquel ‘boom’ mediático era que, en aquella publicación, aparecía el ‘gemelo’ de Lamine Yamal.

Suelen decir que las comparaciones son odiosas. No obstante, la del protagonista de esta historia con la estrella del Barça y de la Selección es, cuanto menos, curiosa. Un joven futbolista del Bayern puso patas arriba las redes sociales con su enorme parecido con el de Rocafonda.

El canterano del Bayern luce cabello rizado con mechas rubias, que recuerda mucho al estilo de Yamal. Pero el parecido va más allá del pelo. El color de piel, la forma del rostro o la complexión física invitan a pensar que, en efecto, es familiar del extremo culé. La publicación del club bávaro no tardó en llenarse de comentarios. Algunos usuarios bromearon con frases como “el hermano de Lamine Yamal juega con nosotros”, “pensé que era Lamine” o “¿Yamal, eres tú?”.

El jugador de la imagen, obviamente, no tiene nada que ver con Lamine Yamal. Se llama Roy Rafael Snip, nació en Múnich el 23 de febrero de 2008, también tiene la nacionalidad neerlandesa y está en la cantera del Bayern desde 2017, cuando llegó procedente del BC Attaching, de la región de Alta Baviera.

Snip, un centrocampista diestro de técnica depurada, es plenamente consciente de su parecido físico con Lamine y no dudó en jugar con ello en sus redes sociales personales. Hace semanas publicó en Instagram una fotografía durante unas vacaciones en Barcelona, donde posaba con una camiseta del propio Lamine.

En lo deportivo, Roy Snip viene de una temporada interesante con el sub-19 del Bayern, en la que marcó seis goles y repartió tres asistencias en 23 partidos. A sus 18 años, tiene entre ceja y ceja llegar al primer equipo del Bayern de Kompany.

Aunque no es un objetivo fácil, futbolistas como Lennart Karl, de la misma generación que Snip (2008) y más que consagrado en el primer equipo, muestran que con trabajo y talento es posible. De hecho, debía estar en el Mundial con la Mannschaft, pero cayó lesionado en un entrenamiento y Nagelsmann tuvo que sustituirlo.