El Bayern no se equivocaba con Luis Díaz

“Creo que pueden estar muy orgullosos de tener un jugador como Luis Díaz. No creo que necesite mucho tiempo para adaptarse porque viene de un nivel altísimo en Liverpool y Porto”, se aventuraba Jürgen Klinsmann, exfutbolista germano de Stuttgart, Tottenham o Bayern de Múnich, precisamente. Lo veía claro. 23 días - para ser exactos - hacía del fichaje del colombiano por el campeón alemán. Un movimiento que se dio de rogar, impulsado por la renovación de Nico Williams por el Athletic Club, favorito a ocupar el extremo izquierdo ante el adiós de Leroy Sané.

Su incorporación sembró ciertas dudas. ¿Iba a encajar en el ecosistema de Kompany? ¿Valdrían la pena esos 70 millones invertidos en él? Pues el cafetero zanjó dichas dudas en un santiamén. En su primera prueba de fuego: la Supercopa de Alemania. Cuatro partidos le bastaron a Lucho para festejar su primer título con el Gigante de Baviera. Un título que, por cierto, se cosechó gracias a él. Y es que anotó - en su único disparo a puerta - su primera diana oficial con el Bayern ante el Stuttgart. Que valió todo un trofeo.

Kane y Luis Díaz hacen supercampeón al Bayern Múnich / @FCBayern

Pero su presentación en sociedad sería en el Allianz Arena. En el estreno de un Bayern que defendía, tras recuperar su trono en detrimento del Bayer Leverkusen, Ensaladera ante un RB Leipzig con Xavi Simons en el once. Sin Musiala, a quien no se le espera hasta el próximo año, Luis Díaz formaría tridente junto a Olise y Kane.

Se gustó mucho

Se le vio muy participativo. De principio a fin. Pegadito a la línea de cal, retaba a su par - Baku - cada vez que le llegaba el balón. Realizaba ayudas defensivas siempre que su lateral - Stanisic - las requería. O se venía hacia dentro para generar superioridades y asociarse con Goretzka, Gnabry, Kane y compañía.

Si se le veía con personalidad y atrevimiento sobre el verde, una genialidad suya sirvió para corroborar las premonitorias palabras de Klinsmann - “Su estilo encaja perfecto en el Bayern, en un equipo con tanta movilidad y poder ofensivo" -. Con el 1-0 a favor - obra de Olise, el colombiano recibió un toque de tacón de Gnabry, se acomodó el balón a su diestra y quitó las telarañas de la meta de Gulácsi con un zapatazo que tocó en el travesaño antes de colarse en la red.

Se fue gustando más y más. Se reanudó el juego y firmó un doblete de asistencias, ambas a Kane entre el 64' y el 74'. "Estoy muy contento, significa mucho para mí formar parte del FC Bayern, es uno de los clubes más grandes del mundo. Quiero ayudar a mi nuevo equipo con mi forma de jugar al fútbol y mi personalidad. Mi objetivo es ganar todos los títulos posibles: trabajaremos para ello como equipo cada día", expresó tras su llegada a Múnich.

Garantía de rendimiento

Se le llegó a cuestionar porque, quizá, el requeriría de cierto tiempo de adaptación. Cambio de país, rutinas, idioma... pero Luis Díaz dejó bien claro que está asentadísimo en el Bayern. También se pudo mencionar que el club bávaro se equivocaba trayéndole como fichaje estrella. ¿Su edad era un problema? 28 años es "la edad perfecta" para Klinsmann, quien incluso opinó que "incluso si fuera mayor por dos o cuatro años, seguiría siendo la edad perfecta”.

Colombia, Portugal, Inglaterra... y ahora Alemania. Luis Díaz es sinónimo de rendimiento. Esto acaba de empezar y deberá mantener esa regularidad hasta final de curso. Un reto ambicioso por delante.