Del Bayern y el Dortmund al fútbol amateur: Süle debuta con gol y un 2-7

Niklas Süle ya sabe lo que es volver a jugar al fútbol sin focos, sin grandes estadios y sin la presión de la élite. El exinternacional alemán disputó sus primeros minutos con el SV Tiefenbach, en la Kreisliga, la novena categoría alemana, y su estreno tuvo de todo: 90 minutos, un gol y una contundente derrota por 2-7 ante el SG Kirchardt.

Han pasado apenas unos meses desde que Süle cerró su etapa como futbolista profesional a sus 30 años. Después de vestir las camisetas del Hoffenheim, Bayern de Múnich y Borussia Dortmund, además de jugar con la selección alemana, el central decidió dar un giro radical.

Ahora parece que quiere disfrutar del fútbol de forma diferente. Y según los medios presentes, lo hizo este fin de semana desde el primer momento. Süle no jugó como central (su posición en el fútbol profesional) y se posicionó más adelantado, entre el centro del campo y el ataque. Apenas había completado tres entrenamientos con sus nuevos compañeros antes de saltar al campo.

El partido, eso sí, no salió como esperaba el Tiefenbach. El SG Kirchardt fue muy superior y llegó al descanso con un claro 0-3. La ventaja siguió creciendo después hasta alcanzar el 0-6, dejando prácticamente sentenciado el encuentro. Pero Süle tuvo su momento.

En el minuto 75, el exjugador del Bayern apareció en el área tras un saque de esquina y cabeceó el balón al fondo de la portería. El 2-6 no servía para cambiar el partido, pero sí para poner la guinda a un debut que difícilmente podía ser más peculiar.

El alemán aguantó los 90 minutos y pudo celebrar su primer gol en el fútbol amateur ante unos 500 espectadores. Una cifra considerable para un partido de esta categoría, pero comprensible teniendo en cuenta quién era uno de los protagonistas.

La tarde terminó con un 2-7 y con Süle tomándose el resultado con bastante filosofía. Cuando le preguntaron si había disfrutado del partido, respondió: "Tanto como un 7-2 puede ser divertido".

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Su llegada al Tiefenbach tiene mucho que ver con esa nueva manera de entender el fútbol. El equipo está entrenado por Jason Walzel, uno de sus amigos, y otros amigos cercanos también forman parte del club. Después de 13 años en el fútbol profesional, Süle quería recuperar el puro placer de jugar simplemente por el amor de hacerlo.