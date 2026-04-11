El Bayern destroza un récord de 1972 y avisa al Madrid

El aplastante dominio del Bayern Múnich en la Bundesliga permitió a Vincent Kompany dar descanso a sus mejores hombres para centrarse al cien por cien en la vuelta de cuartos de final de la Champions League contra el Real Madrid.

Un merecido comodín que, sin duda, aprovechó el entrenador belga en su visita al Millerntor-Stadion contra el Sankt Pauli, que pelea por escapar de la zona del play-off de descenso. En la Bundesliga, el decimosexto clasificado se juega permanecer en Primera en una eliminatoria contra el tercer clasificado de la Bundesliga 2 y, a día de hoy, el equipo de Hamburgo debería superar dicho play-off para no descender a la categoría de plata del fútbol alemán.

Solo Manuel Neuer, que cuajó un partidazo en Madrid, Konrad Laimer, Joshua Kimmich y Michael Olise repitieron en el once de Kompany en un partido que ya es historia del fútbol alemán. Las ausencias de Harry Kane, Jonathan Tah, Aleksandar Pavlovic o Luis Díaz y la presencia de los menos habituales no impidieron que el rodillo alemán arrasara con todo en Hamburgo con la misma dureza que siempre. Nueve minutos tardó el Bayern en abrir el marcador, gracias a un cabezazo de Jamal Musiala en el segundo palo tras un gran centro de Konrad Laimer.

El cabezazo de Jamal Musiala que abró el marcador en Hamburgo / EFE

Un gol especial por dos motivos de mucho peso: el primero, para ayudar a recuperar la confianza del internacional alemán, que aún no ha alcanzado su mejor versión tras la grave lesión que sufrió al chocar con Donnarumma en julio; el segundo, para marcar el gol 101 de esta temporada e igualar el registro de hace 54 años, que tenía el propio Bayern, el de la temporada 1971-72, destacado como equipo con más goles en la historia de la liga alemana.

Goretzka y el histórico gol 102

Pero el Bayern quería más. Buscaba destrozar el récord, y un minuto después, el travesaño le negó el 0-2 a Nico Jackson. Olise, letal en el dribbling, generaba ventajas cada vez que entraba en contacto con el balón. Si hacía lo que quería con Álvaro Carreras, imaginen con Ritzka, carrilero izquierdo del Sankt Pauli.

El gol 102 se volvía a resistir cuando Musiala se topó con el poste. El Sankt Pauli pudo empatar en un descuido del Bayern, que resolvió Kim Min Jae yendo al suelo de manera providencial y el 0-1 se mantuvo hasta el descanso.

El segundo acto fue un calco del primer tiempo, pero con mayor efectividad para el Bayern, que cumplió con su habitual registro de esta temporada: unos tres goles por partido en Bundesliga. El récord lo batió Goretzka, en el minuto 53, con un zurdazo de volea directo a la escuadra.

Leon Goretzka celebra el gol 103 del Bayern Múnich en Bundesliga esta temporada / EFE

El alemán se convertía automáticamente en historia de la Bundesliga; también su entrenador, Kompany, quien lograba lo que no pudieron Guardiola, Flick, Heynckes, Ancelotti o Van Gaal, entre otros. Y antes de acabar de redactar estas líneas, Olise firmó el 0-3, con un pase a la red desde la frontal. 103 y sumando.

Olise cuajó otro gran partido ante el Sankt Pauli / EFE

Con más de media hora por delante, el partido ya estaba completamente sellado, pero el Bayern no estaba saciado. Nico Jackson se sumó a la fiesta en el 66' tras un pase filtrado de Musiala. Era el gol 104. Kompany, entonces, dio descanso a Olise.

Antes, ya había retirado del campo a Laimer y Kimmich, que desde el banquillo celebraron la 'manita' y el gol 105 del curso obra de Raphael Guerreiro, a placer. Goretzka, en fuera de juego, firmó el sexto, que no subió finalmente al marcador. Un 0-5 contundente para dejar la Bundesliga finiquitada.

La Bundesliga, en el bolsillo; ahora, a rematar la faena contra el Madrid

El Bayern le saca 12 puntos al Borussia Dortmund y puede ser campeón la próxima jornada. Ahora sí, ya puede pensar al cien por cien en el Madrid. El 1-2 del Santiago Bernabéu es corto, mucho, pese a que los alemanes fueron mejores, y Kompany sabe muy bien que al Madrid no se le puede dar por muerto, especialmente en la Champions League.

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