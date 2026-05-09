El Bayern no se deja ir en liga tras el KO europeo

Un gran gol de Michael Olise le dio el triunfo al Bayern de Múnich contra el Wolfsburgo por 0-1, en la penúltima jornada de la Bundesliga, irrelevante para el conjunto bávaro, ya campeón, pero muy relevante para los locales, que en lo que queda de curso se juegan la permanencia.

Para el Bayern —con la Bundesliga ya asegurada— el partido era solo cuestión de estadística. Para el Wolfsburgo, en cambio, que empezaba como antepenúltimo en la clasificación del torneo, el duelo tenía una dimensión existencial. El cuadro de Dieter Hecking, tercero por la cola y en promoción, está igualado a puntos con el St. Pauli, penúltimo y en descenso.

El Bayern salió con varios cambios con respecto al equipo que había empezado el miércoles contra el Paris Saint-Germain. Entre los ausentes en la alineación titular estaba el colombiano Luis Díaz, en cuya posición empezó el senegalés Nicolas Jackson. También faltaban Manuel Neuer, Jonathan Tah, Dayot Upamecano y Aleksandar Pavlovic.

Las ventajas en posesión de pelota del Bayern fueron claras desde el comienzo, pero el Wolfsburgo, jugando con una defensa muy cerrada y buscando contragolpes rápidos, tuvo más llegada a lo largo de la primera parte y entre ellas algunas ocasiones claras.

La primera se dio en el minuto 7 con una llegada de Joakim Maehle por la izquierda que terminó en un cabezazo a quemarropa de Vinicius Souza y una parada sensacional de Jonas Urbig, que parecía dispuesto a aprovechar el partido para ganar enteros en la lucha por la sucesión de Neuer.

Urbig tuvo otras paradas entre las que cabe destacar una en el 24 ante Belocian y dos consecutivas ante Eriksen en el 38.

El Bayern, sin embargo, también tuvo sus opciones en la primera parte. Entre ellas, un remate al larguero de Tom Bischof en el 19 y un penalti fallado por Harry Kane —se resbaló por una imperfección en el campo cuando iba a disparar— en el 35 y la pelota se marchó fuera.

Tras el descanso, entraron al campo Upamecano por Kim Min-jae y Konrad Laimer por Leon Goretzka. Laimer ocupó el lateral derecho, Josip Stanisic pasó al izquierdo y Bischof se adelantó al centro del campo.

Los primeros minutos de la segunda parte fueron claramente del Bayern y se coronaron con un gran gol de Olise, que en el 55 se sacó de la chistera su jugada típica con el recorte hacia dentro y el remate de zurda que esta vez se metió por la escuadra.

El Bayern había empezado a mandar y había asumido el control del centro del campo. Con el ingreso de Upamecano, la salida desde la propia mitad funcionaba mejor y Joshua Kimmich no tenía ya que regresar permanentemente para conducir la pelota prácticamente desde la propia área.

El Wolfsburgo no volvió a aparecer sino hasta muy tarde, pero cuando lo hizo, en el 89, tuvo una ocasión enorme con un remate al poste de Mattias Svanberg en un contragolpe.

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Hubo un intento también de una andanada ofensiva final que no alcanzó para el empate y el Wolfsburgo tendrá que jugarse la permanencia en la última jornada en un duelo directo contra el St. Pauli y luego, si sobrevive, en una eliminatoria a doble partido contra el tercero de la 2. Bundesliga.