¿Por qué el Bayern celebró el título de la Bundesliga con una cacatúa blanca como símbolo?

El Bayern Múnich conquistó este domingo la trigesimoquinta Bundesliga de su historia y la decimotercera de los últimos catorce años. Una hegemonía incontestable que solo se atrevió a alterar el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Pero los bávaros siguen siendo los reyes de Alemania... ¡con una cacatúa como guía y símbolo de la victoria!

Muy curiosa fue la imagen de los futbolistas del Bayern celebrando en el Allianz Arena el título de la Bundesliga. Los de Vincent Kompany remontaron y golearon al Stuttgart para certificar el título ante su gente, tras la derrota el día anterior de un Borussia Dortmund que ya no puede alcanzarle en la cima del fútbol alemán.

Con motivo de dicha celebración, la plantilla del conjunto muniqués se vistió con camisetas conmemorativas que lucían una cacatúa blanca en la parte delantera con la equipación del Bayern y sujetando el trofeo de la Bundesliga. Incluso futbolistas como Goretzka cargaban a hombros con una figura de dicha ave. ¿Pero de dónde surge la relación entre el animal y el club germano?

Vincent Kompany celebra la Bundesliga conquistada por el Bayern con una cacatúa en su camiseta / EFE

La historia tras la cacatúa

Todo nace de una broma interna del vestuario del Bayern durante los últimos meses. Ya en la pasada temporada 2024/2025, cuando Kompany alzó su primera Bundesliga como entrenador bávaro, el técnico belga y su plantilla adoptaron como mascota del club y símbolo de la buena suerte una estatuilla de porcelana de una cacatúa 'robada' de un restaurante de la ciudad llamado Käfer.

De hecho, la cacatúa ya apareció en las celebraciones de la Supercopa 2025 que el Bayern conquistó en agosto del pasado año, precisamente también ante el Stuttgart. Pese a que los jugadores la devolvieron luego al restaurante, el local decidió regalarla al club para contribuir en forma de éxitos transformando la estatuilla en una especie de talismán que, según Bild, saldrá a pasear cada vez que la entidad logre un título.

"Esto me llena de un orgullo inmenso. Por favor, siéntanse libres de cuidar de la cacatúa en el Bayern el mayor tiempo posible. Tal vez sea un amuleto de la suerte para que puedan ganar otros títulos pronto. Acabo de verlo en Internet, es una gran historia para nosotros. No quiero que me devuelvan la cacatúa. Debe quedarse en el Bayern y traer mucha suerte a Kompany y al equipo”, llegó a decir en su día Michael Käfer, dueño del restaurante Käfer.

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"Estaban de muy buen humor y divirtiéndose. Esa es la grandeza de la historia. Se divirtieron y luego se llevaron la cacatúa con ellos. Está hecha de porcelana y probablemente vale unos 1.000€", explicó sobre el 'robo' del Bayern. Suerte, de momento, está trayéndole. Veremos si el poder de la cacatúa llega también a la Copa de Alemania -donde el Bayern se mide al Leverkusen- y, sobre todo, a la Champions -donde espera PSG en 'semis'-.