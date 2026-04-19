¡El Bayern, campeón de la Bundesliga!

El Bayern Múnich es campeón de la Bundesliga 25/26. Hacía ya mucho tiempo que no tenía rival, pero se hizo realidad este domingo. Los de Vincent Kompany golearon al Stuttgart -cuarto clasificado- para certificar matemáticamente el título tras la derrota el sábado del Borussia Dortmund.

Son ya ni más ni menos que 35 Bundesligas para los bávaros, que se han adjudicado trece de los últimos catorce campeonatos domésticos. Solo se atrevió a toserle aquel Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, que le arrebató el trono alemán hace un par de temporadas, en la 23-24, en la que incluso también precisamente el Stuttgart quedó por delante en segunda posición.

Pero el Bayern demostró que aquello ya es cosa del pasado y que con un tropiezo es más que suficiente. Le bastaba este domingo con un empate, pero los de Kompany se han convertido en una auténtica apisonadora (4-2) que ya tiene en el bolsillo el trofeo liguero y que podrá centrar todos sus esfuerzos en alcanzar la final de la Copa de Alemania y, sobre todo, la gran final de la Champions.

Vincent Kompany suma su segunda Bundesliga en dos años / EFE

Kane, más cerca de la Bota de Oro

No empezó el partido de cara en el Allianz Arena, con Chris Führich adelantando al Stuttgart en el marcador mientras el seleccionador alemán Julian Nagelsmann sonreía en las gradas. Pero el Bayern no estaba dispuesto a aplazar el alirón, sobre todo pudiendo celebrarlo con toda su gente en vísperas de las semifinales de la DFB Pokal, que disputan el próximo miércoles ante el Leverkusen para seguir aspirando al triplete.

Raphaël Guerreiro, Nicolas Jackson, Alphonso Davies y un incombustible Harry Kane que ya acaricia la Bota de Oro le dieron la vuelta al encuentro -el exmadridista Chema Andrés descontó- para convertir al gigante alemán en el primer campeón de las cinco grandes ligas europeas a falta de cuatro jornadas por disputarse en el país germano.

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Con 15 puntos de ventaja y solo 12 en juego, el Dortmund ya no puede alcanzar a un Bayern que ha arrasado por segundo año consecutivo en Alemania (el segundo también de Harry Kane y Vincent Kompany), con 25 victorias, 4 empates y 1 sola derrota en 30 jornadas disputadas hasta el momento. Además, son 108 goles a favor por tan solo 29 encajados, lo que deja una histórica diferencia de +79 goles. Que tiemble el PSG...