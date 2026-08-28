El Bayern arrasa al Stuttgart y estrena la Bundesliga con una goleada

El Bayern de Múnich arrancó la Bundesliga con una contundente goleada al Stuttgart (5-1) en el Allianz Arena, en un partido que los de Vincent Kompany terminaron resolviendo con autoridad después de una primera mitad mucho más complicada de lo que reflejó el marcador final.

El conjunto visitante planteó una presión hombre a hombre por todo el campo y consiguió incomodar durante muchos minutos al campeón alemán. De hecho, el Stuttgart dispuso de la primera gran ocasión del encuentro, con un remate de Tiago Tomás que se estrelló en el larguero en el minuto 13.

El Bayern respondió poco después con un lanzamiento de falta de Michael Olise que también rozó la escuadra. El dominio bávaro empezó a crecer hasta que Dayot Upamecano abrió el marcador de cabeza en el primer palo tras un saque de esquina ejecutado por Joshua Kimmich.

El Stuttgart aguanta hasta el descanso

El gol permitió al Bayern tomar el control, aunque el Stuttgart logró mantenerse con vida gracias a una gran actuación de su portero, Fabian Bredlow. El guardameta realizó dos intervenciones de mucho mérito ante Luis Díaz y Nathaniel Brown para evitar que los locales se marcharan al descanso con una ventaja mayor.

El propio Upamecano, sin embargo, cometió un error en la salida que permitió al Stuttgart encontrar el empate. Josha Vagnoman aprovechó la acción para marcar el 1-1 y devolver la emoción al encuentro.

La reacción del Bayern fue inmediata tras el descanso. En el minuto 55, Olise recibió un gran pase filtrado de Kimmich y volvió a poner por delante a los locales.

A partir de ahí comenzó la goleada. Vagnoman volvió a ser protagonista, esta vez en su propia portería, al resbalar y empujar involuntariamente un centro de Alphonso Davies para establecer el 3-1.

El Bayern siguió acumulando ocasiones e incluso vio cómo el VAR anulaba un gol de Olise por un fuera de juego milimétrico. El cuarto terminó llegando por medio de Aleksandar Pavlovic, que culminó una gran jugada iniciada por Olise y continuada por Ismael Saibari.

Y en el tiempo añadido llegó la guinda. Luis Díaz aprovechó una asistencia de Saibari para marcar el 5-1 definitivo y poner su firma a la goleada en el estreno liguero del Bayern.

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Un comienzo contundente del campeón alemán, que después de superar las dificultades iniciales terminó pasando por encima de un Stuttgart que solo pudo resistir durante una hora de partido.