En el Bayern alucinan con el valor de Kane: "¿Alguien puede responderme?"

En el Bayern de Múnich hay muchas estrellas, pero solo un líder. Y lleva el dorsal 9. Harry Kane se ha convertido en la piedra angular del equipo de Vincent Kompany. Es el timón y el cañón. El que ordena y el que decide. Pero ni de lejos, el que más valor de mercado tiene.

A sus 32 años, el inglés firma una temporada sencillamente descomunal: 30 goles y 3 asistencias en 25 partidos. Números de genio. Pero si hay un atributo que define a Harry Kane y que sigue siendo ciertamente infravalorado es su regularidad. Desde hace casi una década produce al máximo nivel sin importar el contexto. Apenas hay sequías alarmantes.

Harry Kane, delantero del Bayern Múnich / EFE

Además, Kane no negocia el trabajo. Es el primero en presionar, en ir al suelo, en sacrificarse por el equipo. Un líder silencioso, que arrastra al restro del equipo predicando con el ejemplo. En el Bayern lo valoran tanto como sus goles.

Golpetazo de 'Transfermarkt'

Y aquí llega lo inexplicable. En la última actualización de mercado, 'Transfermarkt' ha rebajado su valor de mercado en casi un 14%: de 75 millones de euros a 65. Diez millones menos. Una decisión que ha provocado asombro en el Bayern y que cuesta justificar viendo su impacto real sobre el césped.

Harry Kane, en un partido con el Bayern / Martin Meissner

Según el portal alemán, Kane es el quinto jugador con mayor valor mercado de la plantilla, superado por Michael Olise y el lesionado Jamal Musiala (130 millones de euros) y Luis Díaz y Dayot Upamecano, tasados en 70 'kilos'.

Me pregunto por qué rebajan el valor de Harry Kane. ¿Alguien puede responderme? Max Eberl — Director deportivo del Bayern

El director deportivo del club, Max Eberl, expresó públicamente su desacuerdo: “Me pregunto por qué rebajan el valor de Harry Kane. ¿Alguien puede responderme? No empiecen por su edad. ¿Valor de mercado? No me pregunten sobre eso, tengo mi propia opinión”, valoró.

El debate no tiene sentido. ¿Cómo va a estar en declive un futbolista que es completamente diferencial en uno de los mejores equipos del mundo? Por lo menos, en el Bayern lo tienen clarísimo: cuando juega Kane, tienen más posiilidades de ganar.