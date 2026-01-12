Batacazo parisino del PSG: se esfuma otro sextete

Los vecinos no siempre son amigos. Que se lo digan a los parisinos. París Saint-Germain y Paris FC se enfrentaban en los deciseisavos de final de la Copa de Francia en un duelo fraticida, que ha supuesto la mayor sorpresa de la jornada de fútbol.

Gracias a un solitario gol de Nanitamo Ikoné en el minuto 74 y un PSG con rotaciones (las suplencias de Dembélé y Doué) y sin mucha eficacia en ataque, el Paris FC, el equipo que ha ascendido esta temporada a la Ligue 1 para plantar cara al gigante al lado de su puerta (sus estadios son los que están más pegados en el mundo), se ha 'cargado' al equipo de Luis Enrique en el derbi de la copa. Se trata del primer título que pierde el técnico asturiano en Francia, el segundo de estas dos últimas temporadas tras el Mundial de Clubes en Estados Unidos, donde perdió la final ante el Chelsea.

El conjunto propiedad de Nasser Al-Khelaïfi estuvo falto de acierto y lucidez durante todo el partido, sobre todo en el último tercio del campo, y en las áreas. Gonçalo Ramos no aprovechó su oportunidad desde el inicio y el joven Mayulu no dio el rendimiento que se esperaba.

Vitinha en el pivote y Kvaratskhelia en la banda derecha acabaron siendo los mejores del PSG pero se toparon con un equipo con bloque bajo, bien defendido y trabajado, y con una gran actuación del portero Nkambadio, que realizó hasta siete paradas y fue el mejor de su equipo.

En el tramo final del partido, ni la entrada de Nuno Mendes, Ousmane Dembélé o Désiré Doué pudo deshacer el marcador. El campeón francés, que pierde sus opciones de repetir un nuevo sextete, no encontró el hueco para hacer el gol y cayó en una contra perfectamente ejecutada y rematada por Ikoné, exjugador del PSG. El gol llegó tras una jugada basada en la presión en el medio del campo, donde Kebbal robó el balón, se lo cedió a Camara y éste a Ikoné, que, dentro del área, controló con la pierna izquierda para disparar cruzado con la derecha al fondo de las mallas sin que el meta Chevalier pidiera hacer nada para evitarlo.

FICHA TÉCNICA:

PSG: Chevalier; Willian Pacho (Nuno Mendes), Beraldo, Zabarnyi, Zaïre-Emery; Fabián Ruiz, Vitinha, Senny Mayulu (Doué); Barcola, Khvicha Kvaratskhelia (Dembélé), Gonçalo Ramos.

Paris FC: Obed Nkambadio; Tuomas Ollila (Thibault De Smet), Otávio, Kolodziejczak, Moustapha Mbow, Nhoa Sangui; Mathieu Cafaro (Koleosho), Maxime López, Camara, Alimami Gory (Jonathan Ikoné); Willem Geubbels (Ilan Kebbal).

Goles: 0-1 M.74 Ikoné.

Árbitro: Stephane Gilli