Batacazo de Davide Ancelotti

Batacazo con mayúsculas de Davide Ancelotti con Botafogo. El club brasileño, actual campeón de la Copa Libertadores, quedó eliminado del torneo continental ante Liga de Quito, que obró la gesta de remontar la eliminatoria de octavos de final.

Después del 1-0 cosechado en el partido de ida por Botafogo, el cuadro carioca sabía que no iba a tener un duelo fácil de vuelta para pasar a cuartos de final. Lo confirmó rápidamente cuando Gabriel Villamil, tras apenas siete minutos de partido, recibió un pase retrasado de Alzugaray para batir al portero Jhon con un potente remate (1-0). La presión de Liga daba sus frutos desde el comienzo, aunque el drama iba a ir a peor para Botafogo.

El campeón, eliminado

Con la serie empatada, los locales ganaron confianza a la vez que Botafogo se veía incapaz de conectar a sus jugadores. El conjunto de Davide Ancelotti dio muestras de un discreto nivel en su propuesta de juego, pese a que algo mejoró en los últimos minutos del encuentro, cuando buscó a la desesperada evitar la eliminación.

Los incesantes ataques de Liga tuvo su premio con el penalti convertido por Alzugaray, gracias a un fuerte disparo que engañó por completo al portero brasileño (2-0). El cuadro albo, que dirige Tiago Nunes, conseguía lo más complicado llegada la hora de partido, aunque todavía tenía que defender el resultado en los instantes finales ante un rival, sobre el papel, favorito.

Los locales se quedaron con uno menos a falta de diez minutos por la expulsión del defensa Richard Mina con roja directa, aunque Liga no terminó pagándolo caro. Sobre el final del partido, Vitinho se perdió el tanto que hubiese conducido a los penaltis, con un remate que se escapó por el costado derecho del portero Gonzalo Valle. El Botafogo de Davide Ancelotti cae eliminado en octavos de final ante un heroico Liga de Quito, que se medirá a Sao Paulo en cuartos.