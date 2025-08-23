Batacazo de Cristiano: sin título en los penaltis y su sequía no termina

Joao Félix, Íñigo Martínez, Coman, Mané, Brozovic... y Cristiano Ronaldo. Un equipo para dominarlos a todos sobre el papel, pero que se ha vuelto a quedar a las puertas una vez más. En la final de la Supercopa de Arabia, el Al Nassr perdió la oportunidad de sumar su primer título desde 2019 ante un Al Ahli que se coronó campeón en los penaltis. Cristiano sigue sin levantar su primer título en Arabia en una sequía que empieza a quedarse sin excusa.

Arrancó con más dominio de balón el Al Nassr, que se puso a merced de un Joao Félix realmente participativo para tener las primeras ocasiones del encuentro. Mendy, guardameta del Al Ahli, se convertía en el protagonista principal de los suyos, aunque nada pudo hacer para evitar el primero del Al Nassr.

Los penaltis dictan sentencia

Llegó desde los once metros con Cristiano Ronaldo como protagonista; al borde del final de la primera parte, el luso aprovechó la pena máxima provocada por unas manos de Majrashi para poner por delante a los suyos (1-0). Sin embargo, les iba a durar poco la alegría a los de Jorge Jesus, que se vieron sorprendidos en el descuento con un disparo de Kessié que mandó el balón a la red (1-1).

Tras el paso por los vestuarios, la exigencia física empezó a pasar factura a los jugadores. Estuvo a punto de ponerse por delante el Al Ahli por medio de un palo de Al Buraikan, pero finalmente fue Brozovic quien no perdonó con un disparo colocado que puso por delante al equipo de Cristiano a falta de diez minutos (2-1). Cuando todo parecía decantado para el primer título del luso en Arabia, un remate aéreo de Roger Ibañez tras un saque de esquina que llevó la final a los penaltis (2-2).

En el momento decisivo, Mendy detuvo el penalti de Khaibari para entregar en bandeja de plata el título al Al Ahli. Galeno se encargó de cerrar el título de los suyos impidiendo al equipo de Cristiano Ronaldo levantar el primer título tras su llegada a Arabia.