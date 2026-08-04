Bastoni-Romero: de competir por ser el complemento de Cubarsí a poder compartir defensa en el Inter

Alessandro Bastoni fue uno de los culebrones del verano en clave Barça. El central zurdo italiano era uno de los grandes objetos de deseo del club catalán para reforzar la defensa. Hansi Flick buscaba un perfil de zaguero como el futbolista del Inter de Milán, con presencia física, buen trato de balón y dominio de la pierna izquierda, para completar una defensa en la que Pau Cubarsí se erige como una pieza intocable.

El Barça confiaba en que la operación no se fuera de madre, teniendo en cuenta que Bastoni no venía de una temporada fácil. El jugador había recibido críticas en Italia por su papel con el Inter y, lógicamente, por el varapalo sufrido con la selección italiana en la fase previa del Mundial. Sin embargo, el club azulgrana decidió descartar su fichaje debido a la elevada tasación realizada por el conjunto italiano: no menos de 60 millones de euros.

Alessandro Bastoni celebra junto a sus compañeros la conquista del 'Scudetto' 2025/2026 de la Serie A italiana / EFE

Después llegó el escándalo en Italia. A finales de junio, varios medios locales informaron de que Alessandro Bastoni estaba siendo investigado por la Fiscalía de Milán por un presunto delito de prostitución de menores, en el marco de una operación más amplia contra una red que, supuestamente, ejercía esta práctica y organizaba eventos de ocio nocturno. Ahora, un mes después, su nombre vuelve a estar vinculado a otros equipos de primer nivel.

Uno de ellos podría ser el Real Madrid. Según AS, el club blanco no ha movido ficha por él de momento, pero el citado medio asegura que está en la lista de Mourinho para reforzar la defensa. Eso sí, para que se produzca cualquier movimiento de entrada, antes tendrá que concretarse alguna salida. Otro escenario probable es que Bastoni termine quedándose en el Inter de Milán.

A sus 27 años, todavía tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028, por lo que, si no renueva, el club 'nerazzurro' podría desprenderse de él el próximo verano y obtener una cantidad importante por su traspaso. Cabe recordar que Bastoni llegó al equipo en el verano de 2017, cuando el Inter pagó 40 millones de euros al Atalanta por su fichaje. Por tanto, si lo vendiera por una cantidad similar, habría completado una gran operación deportiva y económica.

Quien sí está cerca de fichar por el Inter es el ‘Cuti’ Romero. El central argentino de 28 años era, junto con Bastoni, uno de los nombres mejor valorados por la dirección deportiva culé para reforzar la zaga, pero su futuro apunta a la Serie A, curiosamente junto al defensor italiano.

Cuti Romero, el central argentino del Tottenham estuvo en la agenda del Barça / ADAM VAUGHAN

El jugador del Tottenham, con la intención de poder firmar por el Barça, llegó a frenar la operación con el Inter de Milán, club que ahora tendría más opciones de conseguir su fichaje. Según ha informado La Gazzetta dello Sport, el conjunto italiano ya ha alcanzado un principio de acuerdo con el Tottenham para cerrar el traspaso del central argentino por una cifra cercana a los 40 millones de euros.

En Londres consideran adecuada esta cantidad, teniendo en cuenta que el futbolista ha dejado claro que no quiere continuar en el equipo. Solo quedan por resolver las condiciones económicas del contrato del jugador, pero nada hace pensar que ambas partes no vayan a alcanzar un acuerdo.

Eso sí, hay que mencionar que era prácticamente imposible que Bastoni y el ‘Cuti’ Romero hubiesen coincidido en Can Barça. De hecho, la elección era uno u otro, ya que la idea del club era fichar únicamente a uno de los dos para reforzar la defensa, con Pau Cubarsí como titular indiscutible.