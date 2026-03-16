Thierno Barry sobre los incidentes en el Everton-Arsenal: "Traigo a mis amigos a disfrutar del partido y lo arruinan unos cuantos tontos"

Thierno Barry, delantero del Everton, denunció una pelea originada en las gradas del Emirates Stadium en la jornada 30 de la Premier League entre Arsenal y Everton (2-0) a través de un comunicado emitido en redes sociales. El delantero francés publicó el enfrentamiento en un video de 'Instagram' y opinó sobre el bochornoso ataque que implicó a sus amigos en la disputa.

El 'foco' de violencia se originó en la grada visitante del Emirates Stadium, en la zona de los aficionados del Everton. Los amigos de Barry disfrutaban de la jornada de fútbol inglés cuando unos cuantos aficionados 'toffees' increparon a los amigos del ex del Villarreal y a familiares de otro jugador de la plantilla.

En el vídeo publicado se observa cómo uno de los amigos de Barry recibe un puñetazo, mientras son confrontados por varios seguidores del Everton, tanto por delante como por las espaldas. "Este tipo de comportamiento no es aceptable en un estadio. Traigo a mis amigos a disfrutar de un partido, y se lo arruinan unos cuantos tontos", comentó el atacante de los 'Blues' en su comunicado.

El motivo de la disputa fue una interpretación equívoca de los 'hooligans' del Everton, que "creyeron erróneamente que estaban celebrando el gol del Arsenal", tal como explicó Barry. Según el jugador, "se les acercaron en dos ocasiones para preguntarles si apoyaban al equipo contrario"; sin embargo, el francés insistió en la idea de que sus acompañantes eran del Everton y estuvieron apoyando al francés. "Contrariamente a lo que se ha sugerido, nunca regalé entradas a los aficionados del Arsenal. Las personas que estaban allí para apoyarme siempre han seguido a los clubes en los que he jugado a lo largo de mi carrera... Ayer, algunos incluso llevaban una camiseta del Everton con mi nombre", expuso Barry.

Tras el final del partido, el personal de seguridad del Arsenal y la policía escoltaron a los damnificados "debido a los temores de represalias de nuestros seguidores". "Simplemente quiero recordarles a todos que la violencia no tiene cabida en el fútbol, independientemente de las circunstancias", añadió el delantero de los 'Toffees' en su demanda.

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Tal como remarca Barry en su mensaje, el caso se encuentra en disposiciones policiales y se ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos sucedidos, en lo que parecía ser una bonita tarde de fútbol.