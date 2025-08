El 'otro Bardghji' ya impresiona: "O mucho me engañó o han descubierto a una perla"

Roony Bardghji está causando buenas sensaciones en el FC Barcelona. El extremo sueco, que aterrizó este verano en el club catalán por cerca de dos millones de euros, está dando muestras de su enorme talento y de su rápida adaptación al estilo de juego azulgrana en los primeros duelos de pretemporada. Eso sí, todavía tiene trabajo por delante para convencer a Hansi Flick y ser un miembro fijo de la primera plantilla de cara a la próxima temporada.

Pero no es el único talento que ha abandonado el Copenhague este mismo verano. Fuera del actual jugador azulgrana, el club danés también perdió a una de sus mayores promesas con la salida de Victor Mow Froholdt, que coincidió en ocho partidos con Bardghji en el Parken Stadion. Tras una temporada a un excelente nivel, el centrocampista de tan solo 19 años puso dirección al Porto a cambio de 20 millones de euros, en el que se convirtió en el segundo mayor traspaso de la historia de la Superliga danesa.

Froholdt había sido una pieza fundamental en los logros del Copenhague, concretamente en los títulos de Liga y Copa danesa. Con seis goles y cinco asistencias en 53 partidos, entre las diferentes competiciones, el mediocentro también se llevó el premio a 'Mejor Joven', además de ser incluido en el 'Equipo del Año' del campeonato danés. Toda una maravilla de jugador con un buen presente, pero todavía mejor futuro.

Y ya lo está demostrando con la camiseta del FC Porto. Victor Froholdt se convirtió en una pesadilla para el Atlético de Madrid en el amistoso disputado el pasado domingo. El centrocampista danés superó continuamente a los jugadores rojiblancos e incluso fue el autor de la victoria del conjunto portugués con un derechazo cruzado totalmente imparable para Jan Oblak. Un auténtico quebradero de cabeza para los rojiblancos.

Victor Froholdt, en acción contra el Atlético de Madrid / EFE

Después de su enorme actuación contra el Atlético, con un gol, dos regates, dos intercepciones y cinco recuperaciones, los elogios no tardaron en aparecer. "O mucho me engañó o el Oporto ha descubierto una perla. Es un jugador extraordinario. Hacía mucho tiempo que, en un arranque de temporada, no veía un jugador tan joven tener el impacto que ha tenido en el equipo. Ya le había visto contra el Twente. Tiene una intensidad increíble y mucha calidad técnica. Quiere construir y destruir", apuntó Jorge Baptista, comentarista de 'CNN Portugal'.

Lo cierto es que Froholdt demostró de lo que es capaz delante de un rival de entidad. Aportando tanto en defensa como en ataque, el mediocampista danés también es un todoterreno dentro del campo. Intensidad, pero también calidad para convertirse en la nueva perla del Porto, que sabe identificar con facilidad el potencial en los jugadores jóvenes.

En ese sentido, Francesco Farioli, técnico del Porto, también aportó su impresión sobre Froholdt: "Victor es un jugador que ha sido analizado por el Oporto desde hace mucho tiempo, incluso antes de que yo llegara. Fue uno de los primeros nombres que me sugirieron. Enseguida consensuamos que era un jugador que nos podía ayudar. Tiene un 'motor' increíble. Es capaz de repetir acciones a alta intensidad, esto es algo único, pero aún es joven y tiene mucho que mejorar y aprender, sobre todo a la hora de tomar decisiones en espacios reducidos". Una nueva promesa del fútbol europeo que habrá que seguir muy de cerca...