Barcola quiere volar a Liverpool

Bradley Barcola ha dado un paso importante para definir su futuro. El delantero del PSG ha expresado su voluntad de fichar por el Liverpool FC, eligiendo Anfield como su destino prioritario.

No obstante, el traspaso está lejos de cerrarse, ya que el PSG exige una cifra de entre 150 y 170 millones de euros, una cantidad que supera la valoración actual del club inglés por el jugador.

Aunque existen unas bases de negociación positivas entre el jugador y el Liverpool, todavía no hay un contrato definitivo firmado. Además, el principal obstáculo se encuentra en la discusión entre ambos clubes.

El PSG mantiene una valoración de entre 150 y 170 millones de euros por Barcola, una cifra que el Liverpool considera excesiva y que, por ahora, impide avanzar en el traspaso.

En busca de más protagonismo

La intención del futbolista de abandonar el conjunto parisino responde a su deseo de asumir un papel más protagonista, después de una temporada en la que no ha disfrutado de la continuidad que esperaba bajo las órdenes de Luis Enrique. Su objetivo es dar el salto a la Premier League, con Anfield como destino prioritario.

Bradley Barcola ha elegido al Liverpool como su primera opción si abandona el PSG este verano. Tras los contactos mantenidos con Andoni Iraola antes del Mundial y con la dirección deportiva del club inglés, el extremo francés considera que Anfield es el destino ideal para dar el siguiente paso en su carrera.

Según Le Parisien, el jugador ya ha comunicado esa preferencia a su entorno y el Liverpool es el club al que quiere ir por delante de cualquier otro interesado. La decisión del futbolista parece estar tomada.

Aun así, todavía no existe un acuerdo contractual definitivo entre Barcola y el Liverpool. Algunas informaciones apuntaron a un acuerdo cerrado, pero el diario francés aclara que, de momento, solo existe un acuerdo de principio y la voluntad del jugador de fichar por los Reds.

El PSG en busca de un sustituto

Además, las negociaciones entre Liverpool y PSG están lejos de resolverse. El club parisino mantiene una valoración muy elevada del jugador, mientras que el Liverpool pretende negociar una cifra inferior. No obstante, la postura del PSG dependerá de la posibilidad de incorporar un sustituto de garantías antes de aceptar la salida del atacante.

Bradley Barcola llegó al Paris Saint-Germain en el verano de 2023 procedente del Olympique de Lyon, en un traspaso valorado en 45 millones de euros más 5 millones en variables, y firmó un contrato hasta junio de 2028. En la temporada 2025/26, participó en 56 encuentros con el PSG y marcó 13 goles, según Diario AS.

Por tanto, Barcola lo tiene claro quiere jugar en el Liverpool y los Reds trabajan para incorporarlo, pero el acuerdo definitivo todavía depende de una negociación compleja entre ambas entidades.