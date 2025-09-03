El Barça, único campeón que no 'descansa' líder

El primer parón de selecciones de la temporada siempre llega muy pronto. Tras apenas tres jornadas de la nueva temporada en la grandes ligas (o incluso dos en Italia o Alemania), los jugadores y los equipos tienen una semana de descanso en la que el protagonismo se la llevan los combinados nacionales.

Para este parón de selecciones, cabe analizar lo que hemos visto hasta ahora en Europa. Y parece que poco ha cambiado desde la pasada temporada. En las grandes ligas europeas, todos los equipos que ganaron la competición la campaña pasada se han ido al parón de selecciones descansando líderes de sus países... excepto el FC Barcelona.

El equipo de Hansi Flick 'pinchó' este fin de semana en Vallecas ante el Rayo Vallecano (1-1) y se alejó el liderato, que ara co-ocupan Real Madrid y Athletic Club con nueve puntos. El Barça, con siete, ocupa la cuarta plaza.

Por su parte, el Liverpool, actual campéon de la Premier League, el líder en solitario de la competición inglesa tras vencer en el complicado partido ante el Arsenal por 1 gol a 0 con un espectacular gol de falta de Dominik Szoboszlai en los últimos minutos. Nueve de nueve para los 'reds', el equipo más gastador de este mercado de verano.

Detrás, se encuentran Chelsea (7 puntos), Arsenal, Tottenham, Everton, Sunderland y Bournemouth (6 puntos).

En la Serie A, el Nápoles, actual campeón, es nuevo líder en Italia. Venció 1-0 al Cagliari en el minuto 95 con gol de Frank Anguissa y comparte lo más alto de la tabla con los mismos puntos que Juventus, Cremonese y AS Roma (6 puntos tras dos partidos).

El Bayern de Múnich sigue siendo el rey de Alemania. Los de Vincent Kompany lideran la Bundesliga tras imponerse 3-2 al Augsburgo en un duelo que se complicó pese a ir ganando 0-3 con goles de Serge Gnabry, Luis Díaz y Michael Olise. El Eintracht de Frankfurt le sigue de cerca con seis puntos tras vencer 1-3 al Hoffenheim gracias a un doblete de Ritsu Doan. Por su parte, el Colonia completa el trío de líderes tras golear 4-1 al Friburgo.

Finalmente, pocas sorpresas en Francia. El PSG goleó por 6-3 al Toulouse con un hat-trick antológico de Joao Neves y ocupa la primera plaza de la Ligue 1, acompañado del Olympique de Lyon, que venció 1-0 al Marsella con un autogol de Leonardo Balerdi en el 88’.