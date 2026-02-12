El Barça y media Europa esperan: la joya de 19 años Diomandé atrapada en un lío legal

El futuro europeo de Yan Diomandé podría no depender únicamente de su talento sobre el césped. La joven promesa marfileña del RB Leipzig, una de las sensaciones de la temporada con apenas 19 años, se encuentra en el centro de una compleja trama contractual que amenaza con frenar su salto definitivo a la élite continental.

Según una investigación publicada por 'Sky Sport', Diomandé firmó en el pasado un acuerdo privado con su antigua agencia, Maxidel Management, que va más allá del contrato estándar de representación. Este documento, cuya existencia no había trascendido públicamente, seguiría vigente hasta la finalización de su vínculo con el Leipzig y obligaría a que cualquier negociación relacionada con un posible traspaso pase necesariamente por dicha agencia.

Yan Diomande, futbolista del RB Leipzig, celebrando un gol / EFE

El problema surge porque el jugador habría cambiado oficialmente de representación y ahora estaría vinculado a Roc Nation Sports. Sin embargo, el acuerdo previo podría mantener plena validez jurídica. De confirmarse, cualquier club que intente negociar al margen de Maxidel se expondría a acciones legales por incumplimiento contractual.

Las cláusulas serían especialmente exigentes. El documento incluiría la cesión de derechos de imagen hasta 2031 y penalizaciones millonarias que superarían los siete millones de euros en caso de ruptura. Además, existirían obligaciones financieras adicionales que aumentarían todavía más el coste de un eventual conflicto.

En este contexto, el interés de varios gigantes europeos como Liverpool, Bayern, FC Barcelona, Tottenham o Manchester United se mantiene en pausa. El talento del extremo no está en discusión. Lo que genera incertidumbre es el entramado legal que rodea su futuro.

La resolución del caso podría acabar ante la FIFA o el Tribunal de Arbitraje Deportivo, donde se determinaría la validez y el alcance real de ese acuerdo. Hasta entonces, el prometedor ascenso de Diomandé hacia la élite europea seguirá condicionado no por su rendimiento, sino por lo que se decida fuera del terreno de juego.