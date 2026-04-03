Ni Barça ni Madrid: estas son las canteras más rentables del mundo

Las canteras de clubes como el FC Barcelona y el Real Madrid son auténticas fábricas de talento. Sus jugadores formados en casa alcanzan un nivel sobresaliente, sobre todo en el club azulgrana donde creen firmemente en este modelo y tan solo hay que fijarse en nombres actuales como Lamine Yamal, Pau Cubarsí o Fermín, entre muchos otros.

Sin embargo, las canteras de Barça y Madrid generan menos ingresos por ventas que otros clubes, principalmente porque no suelen tener la necesidad de vender sus jóvenes promesas. Aun así, su impacto en el primer equipo y en el fútbol mundial es indiscutible, y muchos de sus futbolistas terminan liderando el mercado internacional.

Lamine Yamal, en el duelo ante el Rayo Vallecano / DANI BARBEITO

El fútbol moderno no solo se gana en el césped, también en los despachos. Y ahí, las academias se han convertido en auténticas minas de oro. El último informe del CIES Football Observatory lo confirma: formar talento propio es, cada vez más, una de las vías más rentables para los grandes clubes.

Según el informe del CIES Football Observatory, el ranking de las canteras más lucrativas del planeta en la última década está encabezado por el Benfica, que ha generado nada menos que 589 millones de euros en traspasos de jugadores formados en casa en los últimos diez años. Entre sus ventas más destacadas se encuentran los traspasos de João Félix al Atlético de Madrid y Ederson al Manchester City, demostrando la eficacia de su modelo de desarrollo y comercialización de jóvenes talentos.

Andreas Schjelderup, durante un partido del Benfica / EFE

Por detrás aparecen dos gigantes del fútbol formativo europeo: el Ajax, con 454 millones, y el Chelsea FC, que alcanza los 442 millones gracias a su prolífica red de cesiones y ventas estratégicas. En el caso del Ajax, ejemplos de sus ventas más caras incluyen a Frenkie de Jong al Barcelona y Matthijs de Ligt a la Juventus, reflejando cómo la promoción de canteranos puede traducirse en ingresos millonarios.

El estudio analiza a los 100 clubes que más dinero han ingresado por traspasos de futbolistas salidos de sus academias en los últimos diez años, evidenciando una tendencia clara: invertir en cantera no solo asegura identidad deportiva, sino también sostenibilidad económica.

Equipos como Benfica o Ajax llevan años perfeccionando un sistema basado en captar talento joven, darle protagonismo en el primer equipo y venderlo en el momento adecuado. En el caso del Chelsea, el modelo pasa por una estrategia global de fichajes precoces, desarrollo y posterior revalorización en el mercado.

Aunque el dominio europeo es evidente en las primeras posiciones, el informe también refleja la creciente importancia de academias fuera del continente, especialmente en Sudamérica, tradicional vivero de estrellas.

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En un contexto de inflación en el mercado de fichajes y control financiero cada vez más estricto, la cantera se consolida como un activo estratégico. Más allá del rendimiento deportivo, formar jugadores propios se ha convertido en una de las fórmulas más eficaces para generar ingresos y competir al más alto nivel.