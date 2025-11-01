Balotelli se burla de la salida de Vieira del Génova: "El karma es una perra"

El camino del italiano Mario Balotelli y el del francés Patrick Vieira coincidieron en varias ocasiones a lo largo de sus respectivas carreras, ya fuera como jugadores ambos, o como jugador uno y entrenador otro. La última vez que coincidieron fue la temporada pasada, cuando Vieira fichó por el Génova de la Serie A apenas un mes después de que lo hubiera hecho Balotelli.

Su relación siempre fue complicada y llegó a su punto álgido en 2019, cuando coincidieron en el Niza. Por entonces Balotelli volvía a despegar como jugador tras unas temporadas grises pero con la llegada del galo al banquillo su trayectoria se frenó. El italiano llegó culpar públicamente a Vieira de su salida y este confesó entonces que "nuestra relación era complicada, esperaba que se comportara como un líder pero nunca pudo hacerlo. Creo que ambos cometimos el error de pensar que podíamos trabajar juntos".

Con ese último precedente, era previsible que su reencuentro en el Génova no fuera un camino de rosas. Con Vieira en el banco, Balotelli no tuvo demasiada presencia en el césped y acabó abandonando el club apenas tres meses después de su fichaje. Había llegado al club 'grifone' en octubre 2024 abalado por un Alberto Gilardino que había sido destuido casi a la vez que el delantero llegaba al Luigi Ferraris. En enero de 2025, se despedía de la afición 'rossoblu'.

La venganza personal de Ballotelli

Después de varios meses fuera de la Serie A y del Génova, Balotelli ha recibido con satisfacción la noticia de la salida de Patrick Viera del banquillo, tal y como plasmó en una publicación en sus redes sociales. "El karma es una perra", escribió Balotelli en una historia de Instagram en la que también se podía leer: "Dios ve y provee".

El mensaje de Balotelli en Instagram / Instagram

No quedó ahí la valoración de 'SuperMario' que en una segunda publicación se extendió algo más, poniendo en valor el trabajo de Alberto Gilardino durante su etapa en el club, antes de ser destituido por desavenencias con la directiva y la mala dinámica deportiva del equipo.

"¡Ahora el Génova por fin puede centrarse en la gente que de verdad ama el ambiente, la afición y el escudo, y que cree firmemente en la idea y en que el Genoa merece estar en lo más alto!. El gran trabajo que Gilardino y Zangrillo vivieron de primera mano no ha sido en vano: simplemente ha sido explotado de forma egoísta y negligente por quienes vinieron después, lucrándose de lo que habían construido con esfuerzo, respeto y pasión. Explotaron el inmenso trabajo de Gilardino y Zangrillo, su compromiso y dedicación a estos colores, sin comprender realmente su valor. ¡Ahora centrémonos en el Génova y en los genoveses! ¡Vamos Génova, vamos chicos! ¡Creí en vosotros y sigo creyendo en vosotros!", escribió Balotelli.

El que fuera jugador de Inter de Milán, Manchester City o Milan, entre otros, se encuentra sin equipo desde su salida del Génova en enero de 2025.

Balotelli y Vieira coincidieron en el Inter de Jose Mourinho (entre 2007 y 2010), y seis meses después de la salida del italiano, volverían competir juntos en las filas del Manchester City. Como entrenador y jugador compartieron vestuario en el Niza en 2018, antes de que Balotelli pusiera rumbo al Olympique de Marsella.