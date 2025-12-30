Fin a los balones naranjas en Italia: se acaba la tradición por un motivo médico

El calcio se despedirá de los balones de color naraja durante la época invernal en Italia, sobre todo cuando se juegan partidos con nieve, para diferenciar el esférico en condiciones climáticas adversas. Así lo confirmó esta semana el presidente de la Serie A, Ezio Maria Simonelli, y el motivo no es otro que médico: ese color no puede ser diferenciado por los daltónicos. El daltonismo es un defecto de la vista que provoca no percibir determinados colores o en confundir algunos de los que se perciben.

"Hemos recibido muchas quejas justificadas al respecto. Hay gente que no la ve porque es daltónica", aseguró el directivo en Radio Anch'io Sport. "Le pedimos a nuestro proveedor que adelantara la entrega de balones nuevos. Necesitamos 25 para cada partido, es decir, 500 balones".

"Han puesto todos los balones nuevos en producción en un color visible, pero pasará un tiempo antes de que podamos reemplazar este naranja: una decisión desafortunada. Volveremos al amarillo o al blanco", comentó al dirigente italiano.

En otras ligas como la española o la inglesa, el color de balón diferente para invierno es amarillo. Puma, la marca que distribuye los balones en LaLiga EA Sports y en la Premier League, es la misma que lo hace en la Serie A, por lo que la liga italiana pedirá ahora cambiar al color amarillo... o al tradicional blanco.