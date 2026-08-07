El balón de la 'Mano de Dios' de Maradona puede valer unos 12 millones de euros

¿Cuánto vale un balón de un Mundial histórico? ¿Y uno que fue protagonista de una de las acciones más controvertidas de la historia y, a la vez, de uno de los goles más recordados? Pues según parece, mucho.

El balón del Argentina-Inglaterra de los cuartos de final del Mundial de México 1986, partido en el que se produjo la célebre ‘Mano de Dios’, y apenas unos minutos después, el denominado ‘Gol del Siglo’, ha sido puesto a subasta en Estados Unidos.

La venta corre a cargo de Heritage Auctions, que ha establecido un precio inicial online de 2,5 millones de dólares, la cifra que ya se pagó por él en noviembre de 2022. El remate principal, se celebrará entre el 21 y el 23 de agosto, se espera que llegue a alcanzar la cifra de 12 millones de euros, lo que la convertiría en una de las reliquias deportivas más valiosas jamás subastadas.

Ali Bin Nasser lo conservó durante décadas

La pelota permaneció durante más de tres décadas en manos de Ali Bin Nasser, el árbitro principal de aquel encuentro. El colegiado explicó posteriormente que, según el protocolo que conocía, el balón utilizado en el partido le correspondía al árbitro.

En una carta escrita en 2023, Bin Nasser aseguró además que aquel fue el único balón utilizado durante los 90 minutos del encuentro. La pelota conserva las firmas de los árbitros asistentes Bogdan Dotchev, Benry Ulloa Morera e Idrissa Traoré.

Bin Nasser puso el balón a la venta en noviembre de 2022 a través de la casa de subastas Graham Budd Auctions, en Londres. La operación alcanzó entonces los 2 millones de libras esterlinas. Ahora, su propietario actual ha decidido volver a poner la histórica pieza en el mercado.

Dos goles históricos

En ese partido, el primer tanto de Diego Armando Maradona llegó en el minuto 51. El '10' saltó junto al guardameta inglés Peter Shilton y golpeó el balón con la mano para adelantar a Argentina. El árbitro tunecino Ali Bin Nasser no pudo apreciar la infracción y concedió el gol.

Después del encuentro, el propio Maradona describió la acción con una frase que quedaría para siempre en la historia del fútbol: había sido marcada "un poco con la cabeza de Maradona y un poco con la mano de Dios".

Cuatro minutos después llegó la otra obra maestra. El argentino recibió el balón cerca del centro del campo, inició una carrera individual y dejó atrás a varios defensores ingleses antes de superar a Shilton y marcar el 2-0. Aquel tanto fue elegido posteriormente como el ‘Gol del Siglo’ en una votación organizada por FIFA.

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Argentina acabaría ganando el partido por 2-1 y posteriormente conquistaría el Mundial de México.