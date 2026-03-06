Bale confiesa haber jugado lesionado durante toda su carrera

Gareth Bale, exfutbolista del Real Madrid, desveló que jugó toda su carrera con una lesión de espalda, misma que desencadenó en una serie de lesiones que constantemente lo mantenían apartado del campo de juego y la cual terminó forzando su retiro de forma prematura.

El galés colgó las botas a los 33 años, después del Mundial de Catar 2022 en el que participó con su selección y después de un pequeño paso por la MLS con el LAFC en Estados Unidos.

"Me rompí un disco en la espalda cuando tenía 18 años en el Tottenham y jugué toda mi carrera con ello", reconoció Bale en el podcast "The Overlap" junto a las leyendas de la Premier League Gary Neville, Roy Keane e Ian Wright.

Sin remedio

"Esa lesión me causó muchos problemas en el gemelo durante toda mi carrera. Fue algo de lo que no me recuperé y que nunca se hizo público, así que cuando no podía jugar la gente me criticaba y decía que estaba poniendo excusas. Pude lidiar con ello (con la lesión), pero al final no pude más", confesó el exdelantero.

Bale pasó por el Southampton y por el Tottenham antes de llegar al Real Madrid en 2013, club con el que conquistó tres ligas españolas y cinco Champions League, además de disputar más de 250 partidos, tras lo que se marchó a la MLS antes de finalizar su carrera en Catar.

"Nunca supe cuándo sería insostenible, pero la gente pensaba que no me cuidaba lo suficiente, pero la realidad es que me aseguraba de que mis gemelos y mi sóleo pudieran resistir hasta las malas. El problema es que si empezaba a dolerme no podía hacer nada. Tenía que recibir una inyección en la espalda y esperar que se calmara", añadió el ahora exfutbolista.