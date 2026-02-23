Las 'balas' de la Champions League: Eric y Rashford, entre los más rápidos de la competición

En la Champions League hay que dar el máximo. En todos los aspectos posibles. Evidentemente, la velocidad también es uno de ellos. En la competición reina no solo basta con jugar bien, o con cumplir a nivel físico. Hay que tenerlo todo bajo control. Incluso aquello que no se puede controlar.

El último informe del CIES pone cifras a una sensación que se repite cada martes y miércoles: el fútbol europeo va a otro ritmo. Y lo hace a velocidades que hace una década parecían de otro deporte. Centrales que rozan los 36 km/h de velocidad punta. Extremos que superan los 37. ¿Quién es el más rápido?

El documento proporcionado por el CIES es extenso e interesante y desglosa a los jugadores más rápidos por posición. Empezando por los defensas centrales, sin duda muestran la evolución del fútbol. Cada vez los zagueros son más rápidos, condición imprescindible para poder defender a campo abierto y cubrir cualquier transición del equipo rival.

El más rápido de toda la Champions en su posición es Abdukodir Khusanov, del Manchester City, con 35,8 km/h de velocidad punta. Sin duda, sería capaz de frenar a muchos de los grandes velocistas del panorama actual en una carrera al sprint. Tras él aparecen nombres de peso: Micky van de Ven, Éder Militão o Ibrahima Konaté. Y en el top 10 se cuela el culé Eric Garcia, que está a un nivel imperial.

Top 10 centrales más rápidos de la Champions League Abdukodir Khusanov (Manchester City): 35,8 km/h Micky van de Ven (Tottenham): 35,11 km/h Éder Militao (Real Madrid): 34,61 km/h Ibrahima Konaté (Liverpool): 34,54 km/h Raúl Asencio (Real Madrid): 34,22 km/h Manuel Akanji (Inter de Milán): 34,18 km/h Eric Garcia (FC Barcelona): 34,09 km/h Wilfried Singo (Galatsaray): 33,76 km/h Lloyd Kelly (Juventus): 33,75 km/h Joel Ordóñez (Brujas): 33,70 km/h

En el lateral, el más destacado es Achraf Hakimi, un futbolista total e imprescindible para Luis Enrique, con una velocidad punta de 36,4 km/h. Le sigue su compañero en el otro costado, Nuno Mendes, otro especialista en romper líneas desde atrás, y uno de los niños de Pep Guardiola, Nico O'Reilly.

Top 10 laterales más rápidos de la Champions League Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain): 36,4 km/h Nuno Mendes (Paris Saint-Germain): 36,12 km/h Nico O'Reilly (Manchester City ): 35,91 km/h Federico Valverde (Real Madrid): 35,53 km/h Iván Fresneda (Sporting CP): 35,08 km/h Elvin Cafarquliyev (Qarabag): 34,92 km/h Raoul Bellanova (Atalanta): 34,87 km/h Luis Henrique (Inter de Milán): 34,78 km/h Jeremie Frimpong (Liverpool): 34,62 km/h Arthur Soares (Bayer Leverkusen): 34,62 km/h

En la sala de máquinas también se corre. Y mucho. El centrocampista más rápido de la Champions es Archie Gray, con 34,8 km/h. Datos de lujo para un jugador cuya misión es ordenar y crear juego. En segunda plaza está Félix Nmecha y Lucas Bergvall cierra el top 3.

Top 10 centrocampistas más rápidos de la Champions League Archie Gray (Tottenham Hotspur): 34,82 km/h Félix Nmecha (Borussia Dortmund): 34,55 km/h Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur): 33,64 km/h Sandro Tonali (Newcastle): 33,24 km/h Yunus Musah (Atalanta): 33,09 km/h Diogo Nascimento (Olympiacos): 33,08 km/h Marten de Roon (Atalanta): 32,97 km/h Tijjani Reijnders (Manchester City): 32,93 km/h Jobe Bellingham (Borussia Dortmund): 32,91 km/h Pablo Barrios (Atlético de Madrid): 32,89 km/h

Si hablamos de extremos, casi cifras de atleta. El más rápido del torneo es Anthony Gordon con 37,9 km/h de velocidad punta. Casi 38. Una cifra bestial. La banda es territorio de desequilibrio. Y nombres como el de Anthony Elanga o Carlos Forbs, quien destrozó al Barça precisamente con su velocidad, lo demuestran a la perfección. También Marcus Rashford, quien ha convencido a Hansi Flick.

Top 10 extremos más rápidos de la Champions League Anthony Gordon (Newcastle): 37,92 km/h Anthony Elanga (Newcastle): 36,65 km/h Carlos Forbs (Brujas): 35,93 km/h Emmanuel Addai (Qarabag): 35,87 km/h Harvey Barnes (Newcastle): 35,48 km/h Giulianio Simeone (Atlético de Madrid): 35,43 km/h Marcus Rashford (FC Barcelona): 35,37 km/h Ernest Poku (Bayer Leverkusen): 34,78 km/h Baris Alper Yilmaz (Galatasaray): 34,71 km/h Gabriel Martineli (Arsenal): 34,68 km/h

¿Y los '9'? ¿A qué velocidad corren. El delantero centro más rápido de la Champions es Kylian Mbappé, con una velocidad punta de 35,67 km/h.¿Y quién le pisa los talones, nunca mejor dicho? Loïs Openda y Hugo Ekitiké.

Top 10 puntas más rápidos de la Champions League Kylian Mbappé (Real Madrid): 35,67km/h Loïs Openda (Juventus): 35,16km/h Hugo Ekitiké (Liverpool): 34,91 km/h Erling Haaland (Manchester City): 34,87 km/h Christian Kofane (Bayer Leverkusen): 34,84 km/h Gonzalo García (Real Madrid): 34,09 km/h Luis Suárez (Sporting CP): 33,92 km/h Dusan Vlahovic (Juventus): 33,87 km/h Andreas Helmersen (Bodo Glimt): 33,83 km/h Randal Kolo Muani (Tottenham): 33,6 km/h

