Bakambu explota contra la Copa África: "Mis maletas siguen desaparecidas desde el 19 de diciembre"

La República Democrática del Congo cumplió los pronósticos y avanzó a los octavos de final como segunda del Grupo D con siete puntos, los mismos que Senegal, que se aseguró la primera plaza por la diferencia de goles. Sin embargo, los Leopardos tienen una preocupación adicional, más allá de vencer a Argelia el próximo 6 de enero para seguir con opciones de levantar la Copa África: una de sus estrellas, Cédric Bakambu, sigue sin recuperar su equipaje.

El delantero del Real Betis ha denunciado públicamente que sus pertenencias están extraviadas desde el 19 de diciembre. Según explicó el propio Bakambu en su cuenta de X, sus maletas nunca llegaron a Casablanca en esa fecha.

"Mis maletas, que debían llegar al aeropuerto de Casablanca el 19 de diciembre, siguen desaparecidas. Las autoridades han confirmado en tres ocasiones haber localizado mi equipaje, pero lamentablemente aún no hay nada", publicó.

El futbolista asegura que le han comunicado hasta tres veces que su equipaje había sido encontrado, pero lo cierto es que sigue sin disponer de él. Un contratiempo para el delantero del Real Betis —que apunta a abandonar el club este invierno— causado por una aerolínea española, según el periodista marroquí Said Amdaa.

Cédric Bakambu celebra un gol con RD el Congo / RD Congo

Sea como fuere, Bakambu, que pide explicaciones a la organización para esclarecer lo sucedido con su equipaje, quiere seguir marcando goles con su selección. De momento, ya marcó ante Senegal durante la fase de grupos.